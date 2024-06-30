مرض السكر عند الأطفال.. طرق الوقاية والأعراض

الفجر الطبي
بوابة الفجر

مرض السكري من النوع الأول، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث تستهدف دفاعات الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين.

ودون الأنسولين، ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، مما يؤثر على صحة الطفل بشكل عام، ومن ثم هناك مرض السكري من النوع الثاني، وهو أكثر شيوعًا عند البالغين ولكنه يؤثر بشكل متزايد على الأطفال، وهنا، يكافح الجسم لإنتاج كمية كافية من الأنسولين أو يصبح مقاومًا لتأثيراته.

وفي حين أن السبب الدقيق لمرض السكري من النوع الأول لا يزال لغزًا علميًا، فإن بعض العوامل تزيد من ضعف الطفل، مثل وجود قريب قريب مصاب بالحالة أو علامات وراثية محددة. 

ويقدم مرض السكري من النوع 2 مشهدًا أكثر قابلية للإدارة، وهنا، تكون عوامل الخطر تحت سيطرتنا: الوزن الزائد، والخمول البدني، والنظام الغذائي غير الصحي.

ما يجب فعله للوقاية 

تعزيز النشاط البدني 

اجعل الحركة شأنًا عائليًا، سواء كان ذلك ركوب الدراجة في الحديقة أو حفلة رقص في غرفة المعيشة، فإن تحريك تلك الأجسام أمر بالغ الأهمية. 

وإذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن استشارة طبيب الأطفال الخاص بك والتوصل إلى خطة شخصية لإدارة الوزن تتضمن الأكل الصحي والنشاط البدني يمكن أن تكون خطوة حاسمة.

الكشف المبكر ينقذ الأرواح

على الرغم من أننا لا نستطيع الوقاية من مرض السكري من النوع الأول، إلا أن التدخل المبكر يسمح بإدارة أفضل. 

فيما يلي العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها 

كثرة التبول 

زيادة العطش 

فقدان الوزن غير المبرر 

زيادة الجوع والتعب 

عدم وضوح الرؤية

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فلا تتردد في إحضار طفلك للفحص، والتشخيص المبكر يحدث فرقًا كبيرًا.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- زيادة أسعار بيبسي كولا في الأسواق اعتبارًا من 1 يوليو 2024

شاهد مباراة منتخب إنجلترا وسلوفاكيا بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب إنجلترا 🇬🇧 و🇸🇰 سلوفاكيا | اليورو 2024

جاري الآن- يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب إنجلترا × سلوفاكيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | اليورو 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب إنجلترا اليوم.. مشاهدة منتخب إنجلترا × سلوفاكيا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024

الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Georgia x Spain مباراة جورجيا وإسبانيا في كأس أمم أوروبا دون تقطيع

مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وجورجيا بث مباشر دون تقطيع / يورو 2024

بث مباشر مباراة منتخب إنجلترا وسلوفاكيا اليوم في اليورو 2024