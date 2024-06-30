تعتبر المعينات السمعية أجهزة أساسية للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع، حيث تعمل على تحسين نوعية حياتهم بشكل كبير من خلال تعزيز قدرتهم على السمع والتواصل.

5 نصائح يجب مراعاتها أثناء ارتداء المعينة السمعية

ومع ذلك، للحصول على أقصى استفادة من معينتك السمعية، من المهم اتباع إرشادات معينة، وفيما يلي خمس نصائح أساسية يجب وضعها في الاعتبار أثناء ارتداء المعينة السمعية.

1. الملاءمة المناسبة ضرورية

لاستخدام المعينة السمعية بأفضل طريقة ممكنة، يجب أن تكون ملائمة بشكل صحيح، وإذا لم تكن أداة السمع مناسبة بشكل جيد، فقد تشعر بعدم الراحة ولا تعمل بشكل صحيح بسبب ضعف جودة الصوت أو ردود الفعل.

وفي عملية التركيب، سيقوم أخصائي السمع بتخصيص المعينة السمعية لتناسب شكل أذنك ثم يقوم بتعيين المعلمات ذات الصلة وفقًا لنوع فقدان السمع الخاص بك.

ومع ذلك، فإن التغيرات في شكل أذنك أو قدرتك على السمع بمرور الوقت تشير إلى أن هناك حاجة لإجراء تعديلات أثناء الفحوصات المنتظمة.

يمكن تحسين الراحة بشكل كبير من خلال التركيبات المناسبة لأداة السمع؛ وبالتالي فإن هذا يرفع من أدائه العام.

2. قم بتشغيل معيناتك السمعية

ولضمان عملها، يجب تشغيل المعينات السمعية طوال الوقت، وهناك بطاريات أصغر تستخدم في معظم أدوات السمع والتي تحتاج إلى التغيير بشكل متكرر.

وفي بعض الأحيان تأتي بعض النماذج الجديدة من المعينات السمعية مزودة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن مما يجعل هذه الأجهزة أكثر سهولة في الاستخدام.

وسيكون من العادة الجيدة أن تتحقق دائمًا من شحن البطارية كل يوم وأن تحمل بطاريات احتياطية أو شاحنًا كلما غادرت منزلك.

وإذا كان لديك بطاريات منخفضة، يمكن أن تنتج معيناتك السمعية أصواتًا مشوهة؛ قد يؤدي ذلك إلى فشل كامل في الأجهزة ومن هنا تأتي أهمية الفحص المستمر للتأكد من أنك تسمع بشكل صحيح خلال اليوم.

3. مقاومة الماء

في الوقت الحالي، تتمتع العديد من المعينات السمعية بتصنيف IP68 مما يعني أنها تستطيع مقاومة الماء إلى حد ما.

ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم ما يعنيه هذا وما لا يعنيه، وعلى الرغم من أن المعينات السمعية الحاصلة على تصنيف IP68 يمكنها تحمل كميات معينة من التعرض للغبار والماء، إلا أنها ليست مقاومة للماء تمامًا.

وهذا يسمح بحالات العرق أو قطرات الماء العرضية؛ ومع ذلك، يُنصح بعدم ارتدائها أثناء الاستحمام أو السباحة أو المشي في العواصف الممطرة الغزيرة.

يمكن أن يؤدي الماء إلى إتلاف المكونات الداخلية لمعيناتك السمعية مما يؤدي إلى حدوث خلل أو تعطل كامل.

لذلك، قبل ممارسة الأنشطة التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء، قم دائمًا بإخراج معيناتك السمعية.

4. التنظيف والصيانة الدورية

لكي يستمر جهازك لفترة طويلة ويؤدي وظائفه بكفاءة، يجب على الشخص تنظيفه بانتظام قد يؤدي تراكم شمع الأذن بالإضافة إلى الحطام الآخر إلى انسداد الجهاز مما يؤدي إلى حجب الصوت أو التسبب في تلفه.

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة يوميًا على معينتك السمعية واشترِ أيضًا فرشاة متخصصة لإزالة الفجوات والشقوق الصغيرة في معينتك السمعية.

علاوة على ذلك، فإن التأكد من اتباع أي تعليمات تنظيف يقدمها أخصائي السمع أو الشركة المصنعة عند استخدامها بشكل متكرر للتنظيف الاحترافي سيساعد في الحفاظ على عملها بمستويات مثالية طوال الوقت.

5. الابتعاد عن الأجسام الكهرومغناطيسية

قد تتوقف معيناتك السمعية عن العمل إذا تعرضت للتداخل الكهرومغناطيسي، وقد يتم التداخل مع معينتك السمعية من خلال بعض أنظمة الأمان وأفران الميكروويف وأجهزة الأشعة السينية التي تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية.

ومع ذلك، فمن الأفضل فصل معيناتك السمعية عن المصادر المغناطيسية العالية على الرغم من أن معظم المعينات السمعية الحديثة محصنة ضد مثل هذه الأشكال من الاضطرابات، واحتفظ بمعيناتك السمعية بعيدًا عن هذه الأجهزة عند عدم استخدامها لتجنب حدوث أضرار محتملة.

تتطلب العناية بمعيناتك السمعية أكثر من مجرد استخدامها؛ ويشمل تركيبها وطاقتها وتعرضها للمياه والنظافة والحماية من التداخل الكهرومغناطيسي.

مع تطبيق هذه النصائح الخمس، سيكون لديك حالة عمل جيدة للمعينة السمعية الخاصة بك ويمكن أن تدوم لفترة أطول مما يمنحك أفضل تجربة ممكنة مع صوت رائع.

للحفاظ على جهازك في أفضل حالة ومعالجة أي مشكلات تشير إلى هذا الأمر، من الضروري استشارة أخصائي السمع بانتظام.

تذكر مع ذلك أن إجراء فحوصات منتظمة مع أخصائي السمع أمر حيوي لحل أي مشاكل والمساعدة في ضمان بقاء أجهزتك السمعية في حالة جيدة.

ومن خلال الاعتناء بهم جيدًا بما فيه الكفاية، فإنهم سيحسنون بشكل كبير قدرة الفرد على التفاعل مع البيئة.