التبرع بالدم ونقل الدم.. ما يجب فعله للحماية

نقل الدم هو عملية معقدة تبدأ بجمع الدم من المتبرع، وتخضع وحدة الدم للعديد من الاختبارات لجعلها آمنة لنقل الدم، وأخيرًا مطابقتها لعينة المريض، وإذا وجدت متوافقة يتم نقلها إلى المريض.

هذه الرحلة بأكملها، من وريد المتبرع إلى وريد المريض معقدة وتتضمن العديد من العمليات والأشخاص والهدف النهائي هو توفير الدم المناسب للمريض المناسب في الوقت المناسب!

إن ركائز ممارسات نقل الدم الآمنة هي المتبرعون بالدم طوعًا ودون مقابل يتم التبرع بنحو 120 مليون وحدة دم كل عام على مستوى العالم ومع ذلك، هذا لا يكفي لتلبية المتطلبات.

وبمجرد التبرع، يتم فصل وحدة الدم إلى مكونات الدم مثل الخلايا الحمراء والبلازما والصفائح الدموية والراسبات البردية، مما يلبي متطلبات نقل الدم لأكثر من مريض واحد.

وهذا يؤدي إلى الاستخدام الرشيد لمكونات الدم. ووفقا للمؤشرات السريرية، يتم نقل عنصر الدم الناقص فقط لدى المريض.

إذا كان لدى المريض انخفاض في عدد الصفائح الدموية، فسيتم نقل الصفائح الدموية فقط بالجرعة المناسبة وليس الدم كله.

اختبار العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم (TTI)

الدم الآمن هو الذي لا يثير أي رد فعل لدى المتلقي عند نقله، ولجعل الدم آمنًا للمرضى، من الضروري إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس التهاب الكبد الوبائي (باستخدام التألق الكيميائي أو EIA) والملاريا وVDRL.

بمجرد التبرع، يتم إجراء فصائل دم واسعة النطاق ويتم تصنيف الوحدات وفقًا لذلك عند الحاجة، تتم مطابقة وحدات الدم مع عينة المريض التي تم جمعها بعناية، وإذا وجدت متوافقة، يتم نقل هذه الوحدات إلى المريض.

تقوم بعض المراكز أيضًا بإجراء فحص غير متوقع للأجسام المضادة (بخلاف ABO) للمرضى وبالمثل، تقوم بعض المراكز أيضًا بإجراء اختبار النمط الظاهري الجزئي (Rh/Kell)، أي اختبار المستضد لوحدات الدم المتبرع بها.

يساعد ذلك في نقل دم سلبي للمستضد إلى المريض الذي تم اكتشاف أجسام مضادة لمستضدات معينة في الخلايا الحمراء.

ممارسات نقل الدم بجانب السرير

بمجرد إصدار الوحدات، يتم فحصها وتحديدها بشكل صحيح بجانب السرير من قبل طاقم التمريض والطاقم الطبي، وفقط بعد التحديد الصحيح للمريض الذي سيتم نقل الدم إليه، يتم البدء في نقل الدم.

ويستغرق نقل الخلايا الحمراء في المتوسط ​​ما يصل إلى 4 ساعات ويتم مراقبة المريض بحثًا عن أي ردود فعل سلبية.

ويُطلق على الحفاظ على الإجراءات الآمنة فيما يتعلق بجمع الدم وتخزينه ونقله اسم "اليقظة الدموية"، وهو يغطي سلسلة نقل الدم بأكملها ويساعد في توحيد هذه الإجراءات.

لتقليل الأخطاء التي تحدث في سلسلة نقل الدم بأكملها، تستخدم العديد من المراكز التطبيقات المستندة إلى البرامج بدلًا من العمليات اليدوية.