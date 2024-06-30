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كيف نحمي أعيننا أثناء استنشاق البخار

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بوابة الفجر

يمكن أن يكون البخار الناتج عن الماء الساخن شديدًا جدًا ويمكن أن يسبب عدم الراحة أو حتى حروقًا خفيفة للبشرة الحساسة حول العينين. 

إن تغطية عينيك بقطعة قماش يساعد على حمايتهم من التعرض المباشر لحرارة البخار ويمكن أن يتسبب البخار في تهيج العينين، مما يؤدي إلى احمرار أو حكة أو إحساس بالحرقان. 

ويمكن أن يكون التبخير تجربة أكثر راحة وهدوءًا إذا قمت بتغطية عينيك ويمكن أن يساعد المنديل في تخفيف الإحساس بالوخز الذي يشعر به بعض الأشخاص في أعينهم بسبب الحرارة الرطبة، كما ترتبط المخاطر المحتملة بعدم تغطية عينيك أثناء استنشاق البخار

وقد يكون جفاف العين ناتجًا عن تبخر رطوبة عينيك بعد تعرضها للبخار، وقد يكون هذا مزعجًا للغاية، ولتخفيف الجفاف، قد تحتاج إلى استخدام قطرات العين أو علاجات أخرى. 

إذا كان البخار ساخنًا جدًا، فقد يسبب حروقًا أو سعوطًا للبشرة الحساسة حول العينين والجفون ويكون هذا الخطر أكبر إذا اقتربت عن طريق الخطأ من مصدر البخار.

نوع القماش المفضل الذي يستخدم لتغطية العينين أثناء استنشاق البخار

نظرًا لأن القطن متجدد الهواء ولطيف على البشرة، فإن قطعة قماش أو منشفة قطنية ناعمة مثالية كما أنه ممتص جيد للرطوبة، وهو مفيد في البيئات الرطبة. 

تتميز الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة بأنها ناعمة ولطيفة، مما يجعلها خيارًا جيدًا لتغطية العينين. كما أنها خفيفة الوزن وقابلة للتنفس.

آثار استنشاق البخار على صحة العين

إذا لامس البخار العينين بشكل وثيق، فقد يؤدي إلى تهيجهما. قد تتهيج الأنسجة الحساسة في عينيك بسبب الحرارة والرطوبة، مما يسبب الاحمرار والبلل والألم هناك خطر محتمل لتفاقم التهابات العين إذا كانت المياه المستخدمة في البخار غير نظيفة.

التقنية الصحيحة لاستنشاق البخار لتعظيم فوائده وتقليل مخاطره

يعد استنشاق البخار علاجًا منزليًا شائعًا يستخدم لتخفيف أعراض نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. 

وينبغي للمرء أن يتخذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة عينيك. اختر دائمًا مكانًا مريحًا للجلوس وقومي بغلي الماء ثم اتركيه ليبرد قليلًا. يجب أن يكون الماء ساخنًا ولكن ليس مغليًا لمنع الحروق. 

خذ فترات راحة متكررة، ولا تستنشق البخار دفعة واحدة وتتبع المدة أيضًا، لا تبالغ فيها إذا كنت تعاني من الربو أو حالة تنفسية أخرى، فاستشر مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام استنشاق البخار لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى بعض الأفراد.

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