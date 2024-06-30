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3 إجراءات لعلاج هشاشة العظام عند الرجال.. تعرف عليهم

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بوابة الفجر

يركز علاج هشاشة العظام لدى الرجال على تقليل فقدان العظام، وتعزيز قوة العظام، والوقاية من الكسور، كما تشمل خيارات العلاج ما يلي:

1. تغييرات نمط الحياة - النظام الغذائي: تأكد من تناول كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية لدعم صحة العظام. قم بتضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم (منتجات الألبان والخضر الورقية) وفيتامين د (الأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة).

- ممارسة الرياضة: ممارسة النشاط البدني بانتظام لتقوية العظام والعضلات يمكن أن تساعد تمارين تحمل الوزن وتقوية العضلات في الحفاظ على كثافة العظام وتحسينها.

- تجنب التدخين والحد من الكحول: يمكن أن يضعف التدخين امتصاص الكالسيوم ويسرع فقدان العظام. يعد الحد من تناول الكحول إلى مستويات معتدلة أمرًا بالغ الأهمية أيضًا.

2. الأدوية: يمكن للعديد من الأدوية أن تساعد في إدارة هشاشة العظام عن طريق إبطاء فقدان العظام أو تحفيز تكوين العظام. 

قد تشمل هذه الأدوية البايفوسفونيت، والعلاج ببدائل التستوستيرون (إذا كان انخفاض هرمون التستوستيرون أحد العوامل)، وناهض/مضاد هرمون الاستروجين، والإستروجين، والبروجستيرون كالسيتونين PTH وغيرها من أدوية الحفاظ على العظام التي يصفها مقدم الرعاية الصحية.

3. الفحوصات المنتظمة: يجب على الرجال، وخاصة أولئك الذين لديهم عوامل خطر، مناقشة فحوصات كثافة العظام مع أطبائهم يتيح الاكتشاف المبكر التدخل في الوقت المناسب وإدارة الحالة بشكل أفضل.

وتعتبر هشاشة العظام لدى الرجال مشكلة صحية كبيرة تتطلب وعيًا أكبر وإدارة استباقية، من خلال فهم الأسباب، والتعرف على الأعراض، واعتماد العلاج المناسب وتغيير نمط الحياة، يمكن للرجال إدارة وتخفيف آثار هشاشة العظام بشكل فعال. 

وتعد الاستشارات الطبية المنتظمة مع أخصائي جراحة العظام ذو الخبرة والالتزام بصحة العظام أمرًا أساسيًا للوقاية من الكسور والحفاظ على حياة صحية ونشطة.

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