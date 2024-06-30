أسباب وأعراض هشاشة العظام عند الرجال.. لا تفوتك

هشاشة العظام هي حالة طبية تتميز بانخفاض كثافة المعادن في العظام، مما يؤدي إلى هشاشة العظام التي تكون أكثر عرضة للكسور.

في حين أن هشاشة العظام ترتبط عادة بالنساء بعد انقطاع الطمث بسبب التغيرات الهرمونية، إلا أنها تعد أيضًا مشكلة صحية كبيرة وغالبًا ما يتم تجاهلها لدى الرجال.

يظل العديد من الرجال غير مدركين لحالة هشاشة العظام لديهم حتى يواجهوا مضاعفات صحية خطيرة.

ويسلط هذا النقص في الفحص والتشخيص الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بهشاشة العظام لدى الرجال.

أسباب هشاشة العظام عند الرجال

هناك عدة عوامل تساهم في تطور هشاشة العظام لدى الرجال:

1. عادات نمط الحياة: يمكن أن تؤثر خيارات نمط الحياة السيئة، مثل التدخين والإفراط في استهلاك الكحول وعدم تناول كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د، وقلة النشاط البدني، بشكل كبير على صحة العظام.

2. انخفاض هرمون التستوستيرون: يلعب هرمون التستوستيرون دورًا حاسمًا في الحفاظ على كثافة العظام. مع تقدم الرجال في السن، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي. يمكن أن يساهم هذا الانخفاض في إضعاف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3. الحالات الطبية: بعض الحالات المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض الكلى المزمنة والتهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن تؤثر سلبًا على كثافة العظام. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الرجال الذين يعانون من هذه الحالات إلى أدوية تزيد من ضعف العظام.

4. الأدوية: الاستخدام المطول لأدوية معينة، مثل الجلايكورتيكويدات (المستخدمة لعلاج الربو أو التهاب المفاصل الروماتويدي)، يمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

5. التقدم في السن: تنخفض كثافة العظام بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما يجعل الرجال الأكبر سنا أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

6. الوراثة: التاريخ العائلي للإصابة بهشاشة العظام يزيد بشكل كبير من احتمالية تطور الحالة.

أعراض هشاشة العظام

غالبًا ما يُطلق على هشاشة العظام اسم المرض "الصامت" لأنها تتطور عادةً دون أعراض واضحة حتى يحدث الكسر، ومع ذلك، قد يعاني بعض الرجال من:

- آلام الظهر، وغالبًا ما تكون بسبب كسر أو انهيار الفقرات

- فقدان الطول مع مرور الوقت

- وضعية الانحناء

- حدوث الكسور بسهولة أكبر من المتوقع