علاجات منزلية للحصول على أسنان ناصعة البياض

يعد الحفاظ على ابتسامة مشرقة وجميلة هدفًا للكثيرين، ولكن الوصول إلى تلك الأسنان البيضاء المشرقة والحفاظ عليها قد يكون أمرًا صعبًا.

على الرغم من أن العلاجات المتخصصة متاحة وفعالة، إلا أن العادات اليومية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على أسناننا في أفضل حالة فيما يلي 6 عادات بسيطة وفعالة يمكن أن تساعدنا في تحقيق ابتسامة متألقة بسرعة وبشكل مستدام.

استخدم الفرشاة

واحدة من أهم الخطوات الأساسية للحفاظ على أسنان بيضاء ومشرقة هي تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام

وتوصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA) بتنظيف أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين في كل مرة واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا.

يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة على إزالة جزيئات الطعام والبلاك، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغير لون الأسنان وتسوسها إذا تركت دون فحص.

استخدمي صودا الخبز للتبييض الطبيعي

صودا الخبز، أو بيكربونات الصوديوم، هي عنصر شائع في العديد من العلامات التجارية لمعجون الأسنان بسبب خصائصها الكاشطة الخفيفة التي تساعد على إزالة البقع السطحية، فيما وجدت مراجعة في مجلة طب الأسنان السريري أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز كان أكثر فعالية في إزالة البقع وتبييض الأسنان من معجون الأسنان الذي لا يحتوي على صودا الخبز ولكن يجب استخدام صودا الخبز بعناية وأكثر من مرة في الأسبوع.

الأطعمة والمشروبات

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تصبغ أسناننا، مما يجعل من الصعب الحفاظ على سطوعها، فيما تشمل الأسباب الشائعة القهوة والشاي والتوت، كما تحتوي هذه العناصر على كروموجينات، وهي جزيئات صبغية يمكن أن تلتصق بالمينا.

وأبرزت دراسة نشرت في مجلة طب الأسنان البريطانية أن الاستهلاك المتكرر لهذه المشروبات يزيد بشكل كبير من احتمالية تصبغ الأسنان.

ولتقليل تأثير التصبغ، حاول تقليل تناول هذه الأطعمة والمشروبات، أو على الأقل شطف فمك بالماء مباشرة بعد تناولها.

اغسل فمك بالماء بانتظام

يعد شطف الفم بالماء طريقة فعالة للحفاظ على نظافة الفم والحفاظ على أسناننا بيضاء شرب الماء بعد الوجبات يمكن أن يساعد في التخلص من جزيئات الطعام وتحييد الأحماض التي قد تؤدي إلى تآكل المينا، مما يؤدي إلى تغير اللون.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة إعادة تأهيل الفم، فإن الأفراد الذين يشطفون أفواههم بالماء بعد الوجبات لديهم تراكم أقل للبلاك وعدد أقل من حالات تسوس الأسنان، اجعل من عادتك تمضمض الماء حول فمك بعد تناول الطعام، خاصة بعد تناول الأطعمة السكرية أو الحمضية.