هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض

عاصفة الغدة الدرقية (أو التسمم الدرقي) هي متلازمة حادة تهدد الحياة بسبب تفاقم التسمم الدرقي والانسمام الدرقي هو حالة سريرية لمستويات عالية بشكل غير مناسب من هرمونات الغدة الدرقية المنتشرة (T3 و/أو T4) في الجسم لأي سبب يؤدي إلى حالة فرط التمثيل الغذائي.

يختلف العرض السريري للتسمم الدرقي، بدءًا من الأعراض دون أعراض أو تحت الإكلينيكي، إلى العاصفة الدرقية التي تهدد الحياة.

وترجع الأعراض النموذجية للتسمم الدرقي إلى حالة فرط التمثيل الغذائي الناجمة عن زيادة هرمونات الغدة الدرقية وتشمل فقدان الوزن وعدم تحمل الحرارة والخفقان.

العوامل التي قد تعجل عاصفة الغدة الدرقية

الالتهابات

الأمراض الحادة مثل احتشاء عضلة القلب الحاد، والسكتة الدماغية، وقصور القلب الاحتقاني، والصدمات، وما إلى ذلك.

الجراحة غير المتعلقة بالغدة الدرقية لدى مريض فرط نشاط الغدة الدرقية

جراحة الغدة الدرقية لدى مريض غير مستعد لإجراء الجراحة

التوقف عن تناول الأدوية المضادة للغدة الدرقية، والعلاج باليود المشع

الاستخدام الحديث للتباين المعالج باليود

الحمل وخاصة أثناء المخاض والولادة

المظاهر السريرية لعاصفة الغدة الدرقية

ارتفاع درجة الحرارة

عدم انتظام دقات القلب ملحوظ، وأحيانا الرجفان الأذيني

سكتة قلبية

رعشه

التعرق

استفراغ وغثيان

الذهان

هذيان/غيبوبة اليرقان

وجع بطن

ولم تعد الوفاة الناجمة عن عاصفة الغدة الدرقية شائعة كما كانت في الماضي إذا تم التعرف عليها على الفور ومعالجتها بقوة في وحدة العناية المركزة، ولكنها لا تزال تبلغ نحو 10-25٪. ق

د يكون الموت بسبب فشل القلب، أو الصدمة، أو ارتفاع الحرارة، أو فشل الأعضاء المتعددة، أو مضاعفات أخرى.

تشخيص عاصفة الغدة الدرقية

يتم تشخيص عاصفة الغدة الدرقية على أسس سريرية ويتضمن التدابير التشخيصية المعتادة للتسمم الدرقي.

إن وجود تاريخ من فرط نشاط الغدة الدرقية أو النتائج الجسدية لتضخم الغدة الدرقية أو نتائج فرط نشاط الغدة الدرقية مفيد في اقتراح التشخيص.

المظاهر الرئيسية هي الانسمام الدرقي، وظيفة الجهاز العصبي المركزي غير الطبيعية، الحمى، عدم انتظام دقات القلب (عادة فوق 130 نبضة في الدقيقة)، أعراض الجهاز الهضمي، ودليل على وجود قصور القلب الاحتقاني وشيك أو موجود.

لا توجد تشوهات مختبرية مميزة. يجب قياس مستويات هرمون الغدة الدرقية، كما يجب مراقبة الشوارد الكهربائية ونيتروجين اليوريا في الدم (BUN) وسكر الدم واختبارات وظائف الكبد وكورتيزول البلازما.

وعاصفة الغدة الدرقية هي حالة طبية طارئة يجب التعرف عليها وعلاجها على الفور، وعادة ما يكون القبول في وحدة العناية المركزة مطلوبًا، إلى جانب علاج عواصف الغدة الدرقية، من الضروري علاج العوامل المسببة لها مثل الالتهابات.