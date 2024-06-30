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ما لا تعرفه عن الجمرة الخبيثة.. معلومات تفيدك

الفجر الطبي
بوابة الفجر

تنتشر الجمرة الخبيثة عن طريق استهلاك لحوم الماشية التي ماتت بسبب المرض، والجمرة الخبيثة هي عدوى بكتيرية تسببها عصيات الجمرة الخبيثة، وهي بكتيريا مكونة للأبواغ توجد بشكل طبيعي في التربة. 

وهو يؤثر في المقام الأول على الحيوانات العاشبة الخروف والجمل والماعز، ولكنه يمكن أن يصيب البشر في بعض الأحيان من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو المنتجات الحيوانية الملوثة. 

يمكن أن تظهر الجمرة الخبيثة في ثلاثة أشكال رئيسية: الجلدي (الجلد)، والاستنشاق، والجهاز الهضمي.

الجمرة الخبيثة الجلدية هي الشكل الأكثر شيوعًا، حيث تمثل أكثر من 95٪ من الحالات في جميع أنحاء العالم، وتحدث عندما تدخل الجراثيم الجسم من خلال الجروح أو السحجات في الجلد. 

تظهر في البداية على شكل نتوء مرتفع مثير للحكة يشبه لدغة حشرة، ثم تتطور لتشكل قرحة ذات مركز أسود (ومن هنا جاء اسم "الجمرة الخبيثة السوداء"). 

مع العلاج الفوري بالمضادات الحيوية، الجمرة الخبيثة الجلدية عادة ما تكون قابلة للشفاء.

تعتبر الجمرة الخبيثة الاستنشاقية هي الشكل الأكثر خطورة، وتحدث عند استنشاق الجراثيم، غالبًا من منتجات أو مواد حيوانية ملوثة. 

قد تشبه الأعراض نزلات البرد في البداية ولكنها تتطور بسرعة إلى ضائقة تنفسية حادة وصدمة وعدوى جهازية محتملة مميتة دون علاج سريع وتتطلب الجمرة الخبيثة الاستنشاقية علاجًا قويًا بالمضادات الحيوية ورعاية داعمة.

تنتج الجمرة الخبيثة المعدية المعوية عن تناول اللحوم الملوثة وعادة ما تنطوي على آلام شديدة في البطن وغثيان وقيء وإسهال دموي. 

ترتبط الجمرة الخبيثة المعوية بارتفاع معدلات الوفيات بسبب تأخر التشخيص والتقدم السريع للعدوى الجهازية.

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