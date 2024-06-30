6 علاجات فعالة لتحسين البصر

تسيطر الشاشات والإضاءة الاصطناعية على العالم الآن، وتتعرض أعيننا باستمرار للإجهاد والتعب ونوفر لكم العديد من الحلول لصحة العين، فإن الأيورفيدا يقدم نهجا طبيعيا وشاملا لتعزيز الرؤية.

تؤكد هذه الممارسة القديمة على استخدام الأعشاب والتعديلات الغذائية والتمارين البسيطة لدعم البصر وتحسينه، وفيما يلي 6 علاجات فعالة يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على صحة أعيننا وتعزيزها بشكل طبيعي.

تريفالا

التريفالا هي تركيبة أيورفيدية قديمة تتكون من ثلاث فواكه: أملا (عنب الثعلب الهندي)، هاريتاكي (تشيبوليك ميروبالان)، وبيبهيتاكي (بيليريك ميروبالان). هذا المزيج غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، الضروريين للحفاظ على صحة العيون وسلطت دراسة نشرت في مجلة الأيورفيدا والطب التكاملي الضوء على إمكانات التريفالا في تقليل إجهاد العين وتحسين الرؤية.

الاستهلاك المنتظم، سواء على شكل مسحوق أو أقراص، يمكن أن يساعد في إزالة السموم من العين وتعزيز الرؤية.

عنب الثعلب الهندي

مليء بفيتامين C ومضادات الأكسدة. وهو معروف بدوره في الوقاية من إعتام عدسة العين وتقليل ضغط العين، كما أظهرت دراسة نشرت في المجلة الهندية لطب العيون إن تناول عصير أملا الطازج يوميًا يمكن أن يساعد في تجديد أنسجة العين وتحسين البصر.

يمكننا أيضًا إضافة Amla إلى نظامنا الغذائي على شكل صلصات أو مخللات أو فواكه مجففة.

السمن

السمن، أو الزبدة الموضحة، ذو قيمة عالية في الأيورفيدا لقدرته على تغذية وتجديد أنسجة الجسم، بما في ذلك أنسجة العينين، وفقا لبحث نشر في مجلة الأيورفيدا للصحة، فإن وضع كمية صغيرة من السمن حول العينين يمكن أن يقلل من الجفاف والإجهاد الناجم عن قضاء وقت طويل أمام الشاشات ويمكن أن يوفر استهلاك السمن الأحماض الدهنية الأساسية المفيدة لصحة العين.

الريحان

يُعرف التولسي، المعروف أيضًا باسم الريحان، بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وأظهرت دراسة في مجلة علم الأدوية العرقية أن أوراق التولسي يمكن أن تحمي العينين من الإجهاد التأكسدي وتحسن صحة العين بشكل عام يمكن أن يساعد غسل أعيننا بالماء المملوء بالتولسي في تخفيف التهيج وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

عصير الجزر والشمندر

الجزر والشمندر غنيان بالبيتا كاروتين واللوتين، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة العين، وذكرت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن البيتا كاروتين الموجود بكثرة في الجزر، يتحول إلى فيتامين أ، وهو أمر حيوي للحفاظ على الرؤية الجيدة والوقاية من العمى الليلي، كوب يومي من عصير الجزر والشمندر الطازج يمكن أن يوفر دفعة كبيرة لبصرك.

تمارين العين

تؤكد الأيورفيدا أيضًا على أهمية تمارين العين لتقوية عضلات العين وتحسين الرؤية، تقنيات مثل تراتاكا، حيث يركز المرء على جسم صغير أو لهب، يمكن أن تساعد في تعزيز التركيز والبصر.

ووجدت دراسة في مجلة اليوغا والعلاج الطبيعي أن الممارسة المنتظمة لتمارين العين يمكن أن تحسن بشكل كبير من حدة البصر وتقلل من إجهاد العين.