طرق ذكية لزيادة كمية المياه التي تتناولها والبقاء رطبًا

يتجاوز الجفاف العطش، فهو يحدث عندما يفقد الجسم كمية أكبر من الماء مما يستهلكه، مما يعيق وظائف الجسم الطبيعية.

يمكن أن تشكل هذه الحالة مخاطر صحية خطيرة إذا لم تتم معالجتها على الفور، ودعونا نفهم لماذا نصاب بالجفاف بسهولة، وما هي أعراض الجفاف ونصائح لضمان حصول طفلك على كمية كافية من الماء.

أعراض الجفاف

يعد التعرف على علامات الجفاف أمرًا بالغ الأهمية للتدخل الفوري. قد تختلف الأعراض تبعًا لشدتها ولكنها تشمل عادةً ما يلي:

الفم الجاف أو اللزج

عطش

انخفاض التبول أو البول الداكن.

التعب أو التهيج

صداع

الدوخة أو الدوار

جلد جاف

العيون الغارقة

يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى أعراض أكثر خطورة مثل الارتباك وسرعة ضربات القلب واليافوخ الغائر (عند الرضع) وحتى الإغماء ومن الضروري طلب العناية الطبية على الفور إذا ظهرت على طفلك هذه العلامات.

تنظيم تناول الماء

يجب أن يكون الماء هو المشروب الأساسي طوال اليوم. شجع نفسك على شرب الماء بانتظام، وليس فقط عندما تشعر بالعطش. قم بتوفير زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وذكّرهم بأخذ رشفات بين اليوم. المبدأ التوجيهي العام هو استهداف ما لا يقل عن نصف وزن الجسم بأوقية من الماء يوميًا.

تشمل الأطعمة المرطبة

وفقًا للدكتور أميت جوبتا، استشاري أول طب الأطفال وحديثي الولادة، مستشفى الأمومة، نويدا، ادمج الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في وجباتك والوجبات الخفيفة.

الأطعمة مثل البطيخ والبرتقال والفراولة والخيار والكرفس والطماطم لا ترطب فقط ولكنها توفر أيضًا الفيتامينات والمعادن الأساسية. إن استهلاكها يضمن لك الوصول إلى خيارات الترطيب خلال النهار.

الحد من المشروبات السكرية

تجنب شرب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكميات الزائدة من العصير في وجبة غداء طفلك.

يمكن أن تساهم هذه المشروبات في الجفاف وتوفر السعرات الحرارية والسكر غير الضروري واختر الحليب أو عصائر الفاكهة المخففة إذا كنت تفضل المشروبات المنكهة، ولكن أكد على الماء كخيار أساسي.

اجعل الترطيب ممتعًا

جرب الماء المنقوع باستخدام النكهات الطبيعية مثل الليمون أو النعناع أو التوت. استخدم زجاجات المياه الملونة والمخصصة التي تجدها جذابة. فكر في إنشاء نظام مكافآت حيث يكسبون حوافز صغيرة لتحقيق أهدافهم المتعلقة بالترطيب، وتعزيز التعزيز الإيجابي.

تثقيف حول أعراض الجفاف

تعلم كيفية التعرف على علامات الجفاف، مثل جفاف الفم أو البول الداكن أو الشعور بالدوار أو التعب والتأكيد على أهمية شرب الماء قبل وأثناء وبعد الأنشطة البدنية، خاصة في الطقس الدافئ.