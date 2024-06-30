" target="_blank"> ads

الأطعمة التي تخفض نسبة الكولسترول السيئ

منوعات
بوابة الفجر

الكوليسترول، وهو نوع من الدهون في الدم، يوجد في شكلين: الجيد (HDL) والسيئ (LDL) يزيل الكولسترول الجيد الكولسترول السيئ من الدم، ولكن زيادة الكولسترول السيئ يمكن أن تسبب أمراض القلب والدماغ، والهدف هو زيادة الكولسترول الجيد مع مراقبة الكولسترول السيئ.

الأطعمة التي تخفض نسبة الكولسترول السيئ

للتحكم في نسبة الكولسترول السيئ، قم بإدراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي:

  • الشوفان والحبوب الكاملة
  • المكسرات: اللوز والجوز
  • الأسماك الدهنية: السلمون والماكريل
  • افوكادو
  • زيت الزيتون
  • تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

بعض الأطعمة يمكن أن ترفع مستويات الكولسترول LDL، حيث يجب التقليل من تناول ما يلي:

  • الأطعمة المقلية
  • الطعام السريع
  • اللحوم المصنعة مثل لحم المقدد والنقانق
  • الزبدة ومنتجات الألبان كاملة الدسم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- زيادة أسعار بيبسي كولا في الأسواق اعتبارًا من 1 يوليو 2024

شاهد مباراة منتخب إنجلترا وسلوفاكيا بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب إنجلترا 🇬🇧 و🇸🇰 سلوفاكيا | اليورو 2024

جاري الآن- يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب إنجلترا × سلوفاكيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | اليورو 2024

الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Georgia x Spain مباراة جورجيا وإسبانيا في كأس أمم أوروبا دون تقطيع

مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وجورجيا بث مباشر دون تقطيع / يورو 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب إنجلترا اليوم.. مشاهدة منتخب إنجلترا × سلوفاكيا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب إسبانيا اليوم.. مشاهدة منتخب إسبانيا × جورجيا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024