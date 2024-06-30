الكوليسترول، وهو نوع من الدهون في الدم، يوجد في شكلين: الجيد (HDL) والسيئ (LDL) يزيل الكولسترول الجيد الكولسترول السيئ من الدم، ولكن زيادة الكولسترول السيئ يمكن أن تسبب أمراض القلب والدماغ، والهدف هو زيادة الكولسترول الجيد مع مراقبة الكولسترول السيئ.

الأطعمة التي تخفض نسبة الكولسترول السيئ

للتحكم في نسبة الكولسترول السيئ، قم بإدراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي:

الشوفان والحبوب الكاملة

المكسرات: اللوز والجوز

الأسماك الدهنية: السلمون والماكريل

افوكادو

زيت الزيتون

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

بعض الأطعمة يمكن أن ترفع مستويات الكولسترول LDL، حيث يجب التقليل من تناول ما يلي: