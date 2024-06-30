الأطعمة الغنية بالألياف لأمعاء صحية.. بينهم الشوفان

لتعزيز صحتك وصحة الأمعاء قم باختيارات الطعام المناسب، وإن فهم كيفية تأثير الطعام على أجسامنا هو حجر الزاوية للصحة الجيدة.

والتغذية الجيدة ضرورية للصحة والرفاهية، ومن خلال اختيار الأطعمة المغذية والصحيحة، يمكننا تحسين صحة الأمعاء لدينا، دعونا نلقي نظرة على كيف يمكننا اتخاذ خيارات غذائية أفضل لجسم صحي.

دور القناة الهضمية

إن جهازنا الهضمي ليس مجرد مكان يتم فيه هضم الطعام، بل هو مصدر قوة الجسم فهي تؤوي ملايين البكتيريا المختلفة التي تساعد على هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز جهاز المناعة لدينا والأمعاء الصحية تترجم إلى جسم أقوى.

علامات الأمعاء غير الصحية

يمكن أن يشير ألم المعدة أو الانتفاخ أو الغازات أو حركات الأمعاء غير المنتظمة إلى ضعف صحة الأمعاء بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر على حالتك المزاجية ومستويات الطاقة.

والألياف رائعة لأمعائك، وتحافظ على سلاسة عملية الهضم، وبعض الأطعمة الغنية بالألياف هي:

الفواكه: التفاح، الموز، والتوت

الخضار: البروكلي، والجزر، والسبانخ

الحبوب الكاملة: الشوفان، والأرز البني، وخبز القمح الكامل

البروبيوتيك والبريبايوتكس

البروبيوتيك هي بكتيريا صديقة جيدة تحافظ على صحة الأمعاء، وهي موجودة في الأطعمة مثل الزبادي والكفير ومخلل الملفوف والبريبايوتك هي غذاء للبكتيريا وتحسن نموها ويمكن العثور عليها في الثوم والبصل والموز.

الترطيب

شرب الكثير من الماء مهم للغاية لصحة الأمعاء فهو يساعد على هضم الطعام وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.