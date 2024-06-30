أطعمة للحصول على مستويات صحية للسكر في الدم.. وهذه الأطعمة احذر تناولها

سكر الدم، أو الجلوكوز، هو نوع السكر الرئيسي في الدم ومصدر الطاقة يعد الحفاظ على مستويات ثابتة أمرًا حيويًا للوقاية من مرض السكري وغيره من الحالات.

الأطعمة التي تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

للحصول على مستويات صحية للسكر في الدم، تناول:

الخضروات غير النشوية: البروكلي، والسبانخ، والفلفل

الحبوب الكاملة: الكينوا والشعير

البروتينات الخالية من الدهون: الدجاج، السمك، والفاصوليا

الدهون الصحية: المكسرات، البذور، وزيت الزيتون

الاطعمة التي يجب تجنبها

بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

المشروبات السكرية: الصودا وعصائر الفاكهة

الحلويات: الحلويات، والبسكويت، والكعك

الخبز الأبيض والحبوب المكررة الأخرى

الوجبات الخفيفة المصنعة: رقائق البطاطس والمقرمشات