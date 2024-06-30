يساعدك فهم وقراءة الملصقات الغذائية على اتخاذ خيارات أفضل وتناول الطعام الجيد المفيد، حيث أن الألياف العالية تعتبر أفضل لأمعائك، كما تساعد قراءة الملصقات على فهم محتوى السكر، أي كمية أقل من السكر أفضل لمستويات السكر في الدم

وعن أنواع الدهون، اختاري الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية مثل تلك الموجودة في المكسرات والأسماك

التخطيط لوجبات متوازنة للصحة الجيدة

وتوفر الوجبات المتوازنة جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها، والوجبة المتوازنة تشمل:

البروتين: لبناء وإصلاح الأنسجة (مثل الدجاج والفاصوليا)

الكربوهيدرات: مصدر الطاقة الرئيسي لجسمك (مثل الحبوب الكاملة والفواكه)

الدهون: ضرورية لامتصاص الفيتامينات (مثل الأفوكادو والمكسرات)

الخضار: مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف

تناول وجبات خفيفة صحية

اختر وجبات خفيفة صحية للحفاظ على طاقة ثابتة طوال اليوم. تشمل الخيارات الجيدة ما يلي:

الفواكه الطازجة مثل التفاح أو التوت

أصابع الخضار مع الحمص

المكسرات أو البذور

زبادي يوناني مع رذاذ من العسل

وإن اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة يؤثر بشكل كبير على صحتك إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروبيوتيك والبقاء رطبًا يحسن صحة الأمعاء.

إن اختيار الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول السيئ وتتحكم في نسبة السكر في الدم يحافظ على صحة القلب والجسم.

وتذكر قراءة الملصقات الغذائية والتخطيط لوجبات متوازنة واختيار الوجبات الخفيفة الصحية، ومع هذه النصائح، ستكون على الطريق نحو الشعور بالتحسن والعيش حياة أكثر صحة.