حمى الضنك ينتقل عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة المصابة ويسبب العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك العدوى دون أعراض، ولا يتوفر علاج محدد مضاد للفيروسات أو أي لقاح مرخص لإدارة عدوى حمى الضنك، من المنطقي تمامًا محاولة الوقاية من عدوى حمى الضنك للبقاء في صحة جيدة.

طرق الوقاية من حمى الضنك

يزدهر البعوض الذي يتكاثر حمى الضنك في المياه الراكدة التي تحتوي على أشياء مثل الإطارات، والأغطية البلاستيكية، وأواني الزهور، وأوعية المياه الخاصة بالحيوانات الأليفة، وما إلى ذلك.

إن تقليل الموائل المتاحة لهذا البعوض (عن طريق التخلص من المياه الراكدة للتكاثر) يمكن أن يساعد في منع حمى الضنك.

البقاء في منازل مغلق جيدا

التأكد من إغلاق النوافذ بشكل صحيح أو عدم احتواء حواجز الأبواب على أي ثقوب سيؤدي ذلك إلى القضاء على فرص دخول أي بعوض إلى المنزل.

يكون البعوض المسؤول عن نشر الأمراض المنقولة بالنواقل أكثر نشاطًا بين الفترة الزمنية من الفجر حتى الغسق أبقِ جميع النوافذ والمصاريع مغلقة خلال هذا الوقت.

الملابس التي يجب ارتداؤها

قم بارتداء الملابس الواقية مثل الأكمام الطويلة والسراويل داخل المنزل وخارجه خاصة إذا كنت تعلم أن هناك تفشي لحمى الضنك في منطقتك.

استخدم طارد البعوض والناموسية

يمكن أن يساعد استخدام طارد البعوض في صد البعوض عن عضك وضع الكريمات الطاردة للبعوض على جسمك عند السفر إلى الوجهات الاستوائية وحتى عندما تكون في الداخل.

النوم تحت الناموسية يمكن أن يوفر لك ولأطفالك طبقة مزدوجة من الحماية من التعرض للدغات البعوض.

تجنب ركود الماء

لا تسمح بتجمع المياه في حاويات فارغة، أو تخزين الأوعية المحتملة حيث قد يتجمع الماء رأسًا على عقب، أو عن طريق إغلاق فتحة هذه الأوعية بإحكام يجب تصريف أي مياه يتم جمعها بشكل منتظم ويجب تغيير الماء من أواني الزهور بانتظام.