هذا ما يجب فعله عند تناول دواء منتهي الصلاحية

إذا تم تناول دواء منتهي الصلاحية، فمن المهم تقييم الوضع على الفور واتخاذ الخطوات المناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة.

أولًا، حافظ على هدوئك ولاحظ أي ردود فعل سلبية أو أعراض فورية في حين أن معظم الأدوية منتهية الصلاحية قد لا تسبب ضررًا جسيمًا على الفور، إلا أن فعاليتها يمكن أن تتعرض للخطر، مما يؤدي إلى عدم كفاية علاج الحالة الطبية.

بعد ذلك، يُنصح بالاتصال بأخصائي الرعاية الصحية أو مركز مكافحة السموم للحصول على التوجيه.

تقديم تفاصيل مثل نوع الدواء الذي تم تناوله وتاريخ انتهاء صلاحيته والكمية المستهلكة، ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية تقديم نصائح محددة بناءً على الدواء المتناول والحالة الصحية للفرد.

في بعض الحالات، إذا كان الدواء منتهي الصلاحية مرتبطًا بحالة صحية خطيرة أو إذا كانت هناك مخاوف بشأن الآثار الضارة المحتملة، فمن المستحسن طلب العناية الطبية على الفور.

ويمكن لمتخصصي الرعاية الصحية تقييم الأعراض وإجراء الاختبارات اللازمة وتوفير العلاج المناسب لإدارة أي مضاعفات قد تنشأ.

كإجراء وقائي، تحقق دائمًا من تواريخ انتهاء الصلاحية قبل استخدام الأدوية وتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بشكل صحيح لتجنب الابتلاع العرضي.

اتبع الإرشادات الموصى بها لتخزين الأدوية للحفاظ على فعاليتها وسلامتها إن تثقيف النفس والآخرين حول أهمية سلامة الدواء والالتزام بتواريخ انتهاء الصلاحية يمكن أن يساعد في منع حوادث استهلاك الأدوية منتهية الصلاحية وتعزيز ممارسات إدارة الأدوية المسؤولة.