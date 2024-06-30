هل المراهم منتهية الصلاحية آمنة للاستخدام؟

يمكن أن يكون لاستخدام مرهم منتهي الصلاحية العديد من العواقب المحتملة بسبب التغيرات في تركيبته وفعاليته مع مرور الوقت.

أولا، قد تفقد المراهم منتهية الصلاحية قوتها وفعاليتها ويمكن للمكونات النشطة، مثل المضادات الحيوية أو العوامل المضادة للالتهابات، أن تتحلل بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، مما يجعل المرهم أقل فعالية في علاج الحالة المقصودة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم كفاية تخفيف الأعراض أو الفشل في معالجة المشكلة الأساسية التي تم وصف المرهم أو التوصية بها.

علاوة على ذلك، فإن المراهم منتهية الصلاحية معرضة لخطر التلوث الميكروبي بمرور الوقت، قد تفقد المواد الحافظة الموجودة في المرهم قدرتها على تثبيط نمو البكتيريا أو الفطريات.

ويمكن أن يؤدي تطبيق المراهم الملوثة على الجروح أو الحروق أو آفات الجلد إلى دخول الكائنات الحية الدقيقة الضارة إلى المنطقة المصابة، مما قد يسبب العدوى.

وهذا الخطر يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أولئك المعرضين لحساسية الجلد.

بالإضافة إلى انخفاض فعاليتها والتلوث الميكروبي، قد تسبب المراهم منتهية الصلاحية تهيج الجلد أو الحساسية.

التغييرات في المكونات غير النشطة، مثل المطريات أو المثبتات، يمكن أن تغير الملمس والتركيب الكيميائي للمرهم، وقد تؤدي هذه التغييرات إلى تهيج الجلد عند الاستخدام، مما يؤدي إلى احمرار أو حكة أو إحساس بالحرقان أو التهاب الجلد التحسسي.

قد يكون الأفراد الذين يعانون من حساسية الجلد أو حالات الجلد الموجودة مسبقًا عرضة بشكل خاص لردود الفعل السلبية من المراهم منتهية الصلاحية.

وتعتبر ممارسات التخزين والتخلص المناسبة ضرورية للحفاظ على سلامة المراهم وتقليل المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدامها بعد تواريخ انتهاء الصلاحية.

يُنصح باستشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات بشأن الإدارة السليمة للأدوية وخيارات العلاج البديلة في حالة استخدام المراهم منتهية الصلاحية عن غير قصد أو إذا استمرت الأعراض على الرغم من العلاج.