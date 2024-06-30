هل تخزين الأدوية في الثلاجة يبقيها فعالة لأيام أكثر؟

يوضح خبراء الصحة أنه قد يؤدي التبريد إلى إبطاء تحلل بعض الأدوية ولكنه ليس وسيلة موثوقة لإطالة مدة صلاحيتها إلى أجل غير مسمى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ويمكن لظروف التخزين المناسبة، بما في ذلك التحكم في درجة الحرارة والحماية من الضوء والرطوبة، أن تساعد في الحفاظ على فعالية الأدوية وثباتها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ومع ذلك، فإن التبريد لا يعكس التغيرات الكيميائية التي تحدث بمرور الوقت، ويجب التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بشكل صحيح لضمان نتائج علاج آمنة وفعالة.

هل من الآمن استخدام الأدوية منتهية الصلاحية إذا كان شكلها ورائحتها طبيعية؟

المظهر البصري والرائحة ليست مؤشرات موثوقة لسلامة أو فعالية الأدوية منتهية الصلاحية في حين أن بعض الأدوية قد تظهر دون تغيير بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، إلا أن التحلل الكيميائي يمكن أن يحدث دون علامات واضحة.

ينصح مقدمو الرعاية الصحية بعدم استخدام الأدوية منتهية الصلاحية بناءً على الإشارات الحسية وحدها ويوصون بالتخلص المناسب منها لتجنب المخاطر المحتملة وضمان سلامة المرضى.