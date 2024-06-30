هل تظل الأدوية فعالة لعدة أيام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

بوابة الفجر

نستعرض لكم ضمن النقاط التالية أبرز التفاصيل حول الإجابة عن سؤال «هل تظل الأدوية فعالة لعدة أيام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟».

هل تظل الأدوية فعالة لعدة أيام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

في حين أن بعض الأدوية قد تحتفظ بفعاليتها لفترة قصيرة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، إلا أنه لا ينصح بالاعتماد على الأدوية منتهية الصلاحية في العلاج. 

وأظهرت الدراسات أن الأدوية منتهية الصلاحية يمكن أن تتحلل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض فعاليتها وفعاليتها. 

يمكن لعوامل مثل ظروف التخزين (مثل التعرض للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة) أن تسرع من تدهورها، مما يزيد من المساس بقيمتها العلاجية. 

ينصح مقدمو الرعاية الصحية المرضى بالالتزام بتواريخ انتهاء الصلاحية والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية لضمان نتائج العلاج المثلى.

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