مخاطر استخدام الادوية منتهية الصلاحية.. هذا ما يحدث

في كل منزل علبة أدوية تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية، ونحن ببساطة نتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية، لضمان الحصول على أدوية بحالة جيدة والحصول على فعاليتها.

ماذا يحدث عند تناول أدوية منتهية الصلاحية؟

يمكن أن يؤدي استهلاك الأدوية منتهية الصلاحية إلى العديد من المخاطر والعواقب، على الرغم من أن شدتها وآثارها الدقيقة يمكن أن تختلف اعتمادًا على الدواء المحدد ومدة انتهاء صلاحيته.

قد تكون هذه الأدوية قد قللت من فعاليتها وفعاليتها وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية العلاج للحالة الطبية التي تم وصف الدواء لها.

يمكن أن يتغير التركيب الكيميائي للأدوية بمرور الوقت، مما يؤدي إلى مخاطر محتملة مثل ردود الفعل السلبية، أو ردود الفعل التحسسية، أو آثار جانبية غير متوقعة وينطبق هذا بشكل خاص على الأدوية التي تتحلل إلى مركبات ضارة أو تفقد فوائدها العلاجية.

وفي الحالات التي تفشل فيها الأدوية منتهية الصلاحية في علاج حالة طبية بشكل فعال، قد تتفاقم الحالة الأساسية يمكن أن يؤدي ذلك إلى مرض طويل الأمد، أو تأخر الشفاء، أو مضاعفات تتطلب تدخلًا طبيًا إضافيًا.

قد تؤوي الأدوية منتهية الصلاحية أيضًا تلوثًا ميكروبيًا أو نموًا بكتيريًا، خاصة إذا تم تخزينها بشكل غير صحيح، يمكن أن يؤدي استهلاك هذه الأدوية إلى مخاطر الإصابة بالعدوى أو غيرها من المخاطر الصحية.

يمكن أن تنخفض فعالية الأدوية وسلامتها بشكل كبير بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها مع مرور الوقت، قد تحدث تغيرات كيميائية داخل الدواء، مما يجعله أقل فعالية في علاج الحالات الطبية.

في حين أن الأدوية منتهية الصلاحية قد لا تسبب بالضرورة ضررًا إذا تم استخدامها بعد فترة قصيرة من انتهاء الصلاحية، إلا أن موثوقيتها وفوائدها العلاجية تتضاءل، مما يدفع مقدمي الرعاية الصحية إلى التوصية بالتخلص منها بشكل صحيح والحصول على وصفات طبية جديدة حسب الحاجة.

هل المكملات العشبية أو الطبيعية منتهية الصلاحية أكثر أمانًا؟

المكملات العشبية والطبيعية يمكن أيضًا أن تتحلل بمرور الوقت وتفقد فعاليتها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها كما يجب اتباع تواريخ انتهاء الصلاحية وإرشادات التخزين المناسبة للمنتجات العشبية لضمان فعاليتها وسلامتها.

يمكن أن توفر استشارة مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي إرشادات حول الاستخدام السليم والتخلص من المكملات العشبية منتهية الصلاحية.