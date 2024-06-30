هل تشعرين بالجفاف وتشقق الشفاه في الصيف؟.. 5 أسباب أساسية

تشقق الشفاه مشكلة شائعة خلال أشهر الشتاء حيث أن نسيم الشتاء البارد يزيل الرطوبة من الجلد، ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من نفس مشكلة الشفاه الجافة والمتقشرة في موسم الصيف القاسي.

إذا شعرت أن شفتيك جافة جدًا ومتشققة حتى خلال فصل الصيف، فإليك 5 أسباب شائعة لحدوث ذلك:

الاستحمام بالماء الساخن

على الرغم من أن الاستحمام بالماء الساخن قد يكون مهدئًا، إلا أنه ليس جيدًا لبشرتك، وخاصة شفتيك.

الجلد الموجود على شفتيك أرق من باقي وجهك، مما يجعله أكثر عرضة للتلف والجفاف بالإضافة إلى ذلك، تفتقر شفاهنا إلى الغدد الدهنية، لذا فإن الماء الساخن يزيد من جفافها، مما يؤدي إلى التشقق.

لعق الشفاه

وفقًا لريتو هاريان، أخصائية التجميل في عيادات دلهي الصحية، كايلاش الكبرى ونويدا، تبين أنه عندما تشعرين بجفاف شفتيك، قد يبدو من الطبيعي أن تلعقيها.

ومع ذلك، فإن هذه العادة يمكن أن تجعل المشكلة أسوأ. يتبخر اللعاب بسرعة، مما يترك الشفاه أكثر جفافًا من ذي قبل.

علاوة على ذلك، يمكن أن يحتوي اللعاب على بقايا الطعام التي يمكن أن تزيد من تهيج الجلد على شفتيك، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف والتشقق.

نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات، مثل حمض الفوليك (فيتامين ب9)، والريبوفلافين (فيتامين ب2)، والفيتامينات ب6 وب12، إلى جفاف الشفاه وتشققها.

ويمكن أن تؤدي أوجه القصور هذه إلى تقرحات مؤلمة ليس فقط على الشفاه ولكن أيضًا حول الفم.

العادات الغذائية

ما تأكله يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حالة بشرتك، بما في ذلك شفتيك وعادات الأكل غير الصحية وسوء صحة الأمعاء يمكن أن تسبب جفاف بشرتك. تأكد من الحفاظ على نظام غذائي صحي للحفاظ على رطوبة بشرتك وشفتيك.

ويمكن لبعض الأطعمة أيضًا أن تهيج شفتيك، كما يمكن أن تسبب الأحماض الموجودة في الحمضيات وصلصة الطماطم تهيجًا، في حين أن القرفة الموجودة في الحلويات والعلكة ومعجون الأسنان يمكن أن يكون لها تأثير مماثل.

فيتامين مفرط

الإفراط في استهلاك فيتامين أ أو المكملات الغذائية التي تحتوي عليه يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشفاه وتشققها وإذا كنت تتناول أكثر من 25000 وحدة دولية من فيتامين أ يوميًا، فقد يكون الوقت قد حان لتقليص الجرعة.

الحماية من الشمس والرطوبة

وحول ما يجب فعله للوقاية تحتاج شفتيك إلى الحماية من الشمس والحفاظ على ترطيبها استخدمي مرطب الشفاه الذي يحتوي على مكونات واقية من الشمس أو ضعي القليل من واقي الشمس على شفتيك قبل الخروج.

يمكن أن يساعد ترطيب شفتيك بانتظام بالمنتجات التي تحتوي على الفازلين أو شمع العسل في إبقائها ممتلئة ورطبة، خاصة أثناء الطقس الجاف.