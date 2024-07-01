إيبسويتش تاون يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نجمه الشاب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكدت مصادر إنجليزية أن إيبسويتش تاون الانجليزي الذي يضم ضمن صفوفه اللاعب المصري سام مرسي والصاعد حديثًا للبريميرليج توصل لاتفاق رسمي لضم أوماري هاتشينسون.

وأشار الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو إلي أن الاتفاق تم واللاعب وقع علي عقود انتقاله إلي إيبسويتش مقابل 22 مليون جنية أسترليني، علي أن يحصل البلوز علي 25 % من عائد بيع الزرق للاعب في المستقبل.

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والجدير بالذكر أن لاعب الوسط أوماري البالغ من العمر ٢٠ عامًا خرج علي سبيل الاعارة الموسم الماضي من تشيلسي إلي إيبسويتش تاون.

لاعب تشيلسي يزامل سام مرسي في إيبسويتش تاون


وتألق اللاعب بشكل لافت للنظر مع إيبسويتش في بطولة الدرجة الأولي الأنجليزية "تشامبيونشيب" وساهم في صعود الفريق إلي البريميرليج، وأحرز مع الزرق 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ويعد الجامايكي من المواهب الصاعدة بقوة في الكرة الانجليزية، نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية هائلة.

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