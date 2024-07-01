حملة بايدن ترفض دعوات التنحي عن السباق الرئاسي

رفضت حملة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعوات تطالبه بالتنحي عن السباق الرئاسي، معتبرة أن تلك الدعوات ستوفر «أفضل طريقة ممكنة» لفوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل، وفق شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأكدت الحملة أن «بايدن سيكون المرشح الديموقراطي، لأن الناخبين صوتوا له، ولأنه فاز بأغلبية ساحقة».

وأضافت: «إذا انسحب بايدن سيؤدي ذلك إلى أسابيع من الفوضى، وسنتحول إلى مرشحين أقل احتمالا للفوز منه، كونه الشخص الوحيد الذي هزم ترامب».

وأشارت إلى أن «أداء بايدن في المناظرة لا ينبغي أن يطغى على كل العمل الذي قام به»، منذ أدى اليمين الدستورية في 2021.

ويأتي بيان الحملة بعد أن أثار العديد من الديموقراطيين مخاوف في شأن استمرار بايدن في الترشح في انتخابات نوفمبر، كما دعت هيئات التحرير في صحيفة نيويورك تايمز وشيكاغو تريبيون وأتلانتا جورنال كونستيتيوشن، بايدن إلى التنحي عن السباق الانتخابي.

ومع نهاية المناظرة الأولى بين بايدن وترامب، ظهرت تقارير التي تشير إلى مخاوف في الأوساط الديموقراطية في شأن أداء بايدن، مما أثار تساؤلات في شأن إمكانية اختيار مرشح بديل.