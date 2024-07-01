قال برونو فيرنانديز، لاعب وسط المنتخب البرتغالي، إن فريقه سيكون على أهبة الاستعداد لمواجهة سلوفينيا في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.

فيرنانديز: مستعدون لسلوفينيا.. وعلينا التفكير في هذا الأمر

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المنتخب السلوفيني أنهى المجموعة الثالثة في المركز الثالث عقب تعادله في جميع مبارياته، فيما تصدر المنتخب البرتغالي المجموعة السادسة رغم خسارته المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام جورجيا.

ويثق لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الخسارة المفاجئة في آخر مباريات دور المجموعات، بالإضافة لخسارة البرتغال أمام سلوفينيا وديا 0-2 في مارس/آذار الماضي، يعني أن المنتخب البرتغالي سيكون في حالة تركيز كبيرة قبل مباراة يوم غدا الاثنين في فرانكفورت.

وأضاف: "كنا نرغب في تحقيق ثلاثة انتصارات، لم نحقق ذلك لكننا تأهلنا ونحن أصحاب المركز الأول".

وتابع فيرنانديز: "لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتفكير في ذلك، علينا التفكير فيما نريد أن نصبح عليه، نحاول الفوز بكل مباراة نخوضها وذلك يعني التأهل للنهائي والفوز بالبطولة".

وأوضح: "نحترم جميع المنافسين، سلوفينيا فريق يمتلك لاعبين أصحاب أسماء وإمكانيات كبيرة، ونحن نحترمهم كثيرا، كان لدينا مباراة ودية معهم وخسرناها ويجب أن نكون مستعدين".

وقال فيرنانديز: "بعد تلك النتائج السلبية، الناس يميلون للتركيز عليها ولكن ذلك هو ما يحدث دائما في كرة القدم".