قال دومينكو تيدسكو مدرب منتخب بلجيكا، إن الأجواء في معسكر فريقه مثالية للغاية رغم الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق في اليورو.

مدرب بلجيكا: الأجواء مثالية قبل موقعة فرنسا

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة فرنسا، غدا الإثنين، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024.

وكان لاعبو المنتخب البلجيكي قد تعرضوا لصيحات الاستهجان بعد التعادل السلبي مع أوكرانيا في آخر مباريات دور المجموعات، وذلك بعدما استهل مشواره بالخسارة 0-1 أمام سلوفاكيا، ثم فاز على رومانيا 2-0.

وأضاف تيدسكو أن الأجواء السلبية تأتي من خارج معسكر فريقه، منوها بالروح العالية بين اللاعبين منذ بداية البطولة.

ونوه "يجب علي القول إن الأجواء رائعة هنا منذ اليوم الأول، نحن سعداء بتواجدنا معا ونستمتع بذلك".

ولم يقدم المنتخب البلجيكي أداء جيدا في كل المباريات، وسجل مهاجمه روميلو لوكاكو 3 أهداف لم تحتسب من جانب تقنية الفيديو.

ويأمل تيدسكو في أن يقدم فريقه أداء مغايرا أمام فرنسا، لكنه أشار أيضا إلى أن لاعبيه كانوا قادرين على صنع الفرص.

وأتم "أعتقد أن كمية الفرص التي أتيحت لنا في أول 3 مباريات كانت رائعة".

