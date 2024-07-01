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آدام جنزيدا: سنخوض أمسية رائعة ضد البرتغال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يدخل منتخب سلوفينيا، أول مباراة له في تاريخه بالأدوار الإقصائية لليورو، بكثير من الفخر وعدم الخوف من منافسهم البرتغال ونجمه كريستيانو رونالدو.

آدام جنزيدا: سنخوض أمسية رائعة ضد البرتغال

ويواجه المنتخب السلوفيني، نظيره البرتغالي، اليوم الإثنين، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال آدام جنزيدا لاعب وسط سلوفينيا، في حديث مع الصحفيين قبل مباراة الغد "هذا إنجاز جديد للمنتخب السلوفيني وللبلاد بأكملها".

وأضاف "أعتقد أن المباراة ستكون أمسية رائعة لنا جميعا، لأننا كنا نحلم بخوض تلك المباريات ونحن أطفال".

ووصل المنتخب السلوفيني إلى ثمن النهائي، بعد صعوده من المجموعة الثالثة التي ضمت إنجلترا وصربيا والدنمارك.

ويدخل المنتخب السلوفيني، مباراة الغد، وهو غير مرشح للفوز على نظيره البرتغالي متصدر المجموعة السادسة.

لكن نزيدا سيرين لاعب الفريق، قال إن المباراة لن تكون الأخيرة في رحلة منتخب سلوفينيا في ألمانيا، مؤكدا أن الأمور لم تنته بعد.
 

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