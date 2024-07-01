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مبابي يشعر بالانزعاج بسبب ارتداء قناع في أمم أوروبا بألمانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 قال كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا (الديوك)، إنه غير راض عن ارتدائه لقناع خلال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك بعد تعرضه لكسر في الانف في المباراة الأولى أمام النمسا، مؤكدا أنه لم يحصل على قناع مناسب بعد.

مبابي يشعر بالانزعاج بسبب ارتداء قناع في أمم أوروبا بألمانيا

وأضاف مبابي، قبل مواجهة الاثنين في دور الستة عشر مع بلجيكا في دوسلدورف، أنه كان يفضل عدم ارتداء قناع،لكن ذلك غير ممكن.

وأوضح: "من الصعب اللعب بقناع، أقوم بتغييره باستمرار لأن هناك شيئا ما يزعجني".

وتابع لاعب ريال مدريد: "من الصعب اللعب بالقناع حيث لا ترى بشكل جيد وتتعرق أسفله، في اليوم الأول كنت أشعر وكأنني ارتدى نظارات بالبعد الثالث، وأشعر بأنني لست من يلعب".

وقال: "أكره ذلك، أنه أمر مزعج حقا وقمت بتغييره خمس مرات".

واعترف المهاجم الفرنسي بأن الأمر يكون أكثر صعوبة حينما يوجه ضربات بالرأس، وقال:"سأقوم بذلك حينما أكون مضطرا لأن أنفي مكسور".

وأصبح مبابي هو اللاعب الفرنسي الوحيد الذي سجل هدفا حتى الآن في أمم أوروبا، وسجله من ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 /1 مع بولندا، فيما جاء الفوز على النمسا 1 / صفر بهدف عكسي، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي، حيث لم يشارك مبابي في تلك المباراة.

ولم يسجل المنتخب الفرنسي بعد هدفا من اللعب المفتوح ولم يقدم أداء مقنعا كفريق مرشح للفوز باللقب، مثل بلجيكا الذي قدم أداء غير جيد ا في البطولة.

وقال ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي: "هذا يحدث لفرق أفضل".

وأضاف: "لاعبو فريقي كما كانوا في البداية، مركزين للغاية، ما حدث في الماضي انتهى وهو خلف ظهورنا الآن، نعلم سبب وجودنا في البطولة وسنحاول تحقيق هدفنا غدا".

 

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