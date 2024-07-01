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جورام كاشيا: قدمنا كرة القدم الجورجية لأوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب جورام كاشيا، قائد منتخب جورجيا، عن أسفه لخروج فريقه من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024".

جورام كاشيا: قدمنا كرة القدم الجورجية لأوروبا

وودع منتخب جورجيا البطولة القارية، المقامة حاليا في ألمانيا، عقب خسارته القاسية (1-4) أمام إسبانيا، في دور ال16 للمسابقة، مساء الأحد في مدينة كولونيا.

وقال كاشيا بعد المباراة "لم تكن لدينا أي فرصة لهز الشباك، خاصة في الشوط الثاني. بالطبع نشعر بالحزن بعض الشيء في غرفة تبديل الملابس".

واستدرك كاشيا، إن الجميع يشعر بالفخر نحونا بشكل عام، مضيفا "لقد جئنا إلى هنا كفريق لم يتوقع منه أحد أي شيء. لقد جلبنا كرة القدم الجورجية إلى أوروبا".

وخلال مشاركته الأولى في كأس أمم أوروبا، تأهل منتخب جورجيا للأدوار الإقصائية، بعدما تواجد في المركز الثالث بترتيب المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات للمسابقة، برصيد 4 نقاط.

كان المنتخب الجورجي ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة، التي يحق لها التأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.

وافتتح منتخب جورجيا مشواره في البطولة بالخسارة (1-3) أمام تركيا، ثم تعادل (1-1) مع جمهورية التشيك، قبل أن يحقق فوزا تاريخيا (2-0) على منتخب البرتغال، الفائز باللقب عام 2016، بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو.

 

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