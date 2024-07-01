عاد فابيان رويز للتسجيل وصناعة الأهداف أمام جورجيا في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

فابيان رويز: نثق في أنفسنا أمام ألمانيا

وبلغ منتخب إسبانيا، ربع نهائي البطولة، بعد فوزه الساحق 4-1 على جورجيا، أمس الأحد.

وأكد رويز قبل مواجهة ألمانيا صاحبة الأرض، أن لديهم رغبة قوية "من أجل صنع إنجاز تاريخي".

وتابع "أي منافس سيكون صعبا في ربع النهائي. نعلم أن ألمانيا منتخب كبير يلعب على أرضه، لكننا نثق في أنفسنا ولدينا شغف كبير ورغبة في صنع إنجاز تاريخي".

وأوضح اللاعب في تصريحات لشبكة التلفزيون الإسباني "أنا سعيد بالفوز والتأهل، كان أمرا مهما للغاية وحققنا ذلك".

وأتم "لقد قدمنا شوطا ثانيا رائعا، وفي الشوط الأول لم نكن جيدين بالشكل الكافي، خسرنا العديد من التمريرات وكانوا هم على استعداد للهجمات المرتدة".

