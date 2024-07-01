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رودري: سيناريو مواجهة جورجيا لن يتكرر أمام ألمانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ثمن رودري، الذي اختير أفضل لاعب في انتصار إسبانيا على جورجيا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، بشكل إيجابي انتفاضة "لا روخا" لتحقيق الفوز (4-1) بعد أن بدأت متأخرة بهدف، لكنه استبعد تكرار نفس السيناريو أمام ألمانيا في ربع النهائي.

رودري: سيناريو مواجهة جورجيا لن يتكرر أمام ألمانيا

وفي مؤتمر صحفي، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، قال لاعب مانشستر سيتي "رغم أنها كانت لحظة صعبة، فقد كان شيئا إيجابيا أن نبدأ بالخسارة".

وأضاف "لم نبدأ المباراة بشكل جيد. كان الأمر مختلف عن المباريات السابقة. كانت مباراة تعتمد على الصبر، واصطدام بالدفاع، وتمرين للمقاومة والتأني. في الشوط الأول باغتنا الهدف وأصابتنا حالة من عدم اليقين، وهذا ما يتعين علينا تحسينه. التعامل مع هذه اللحظات من الارتباك".

وأكد اللاعب: "لو كنا وصلنا إلى نهاية الشوط الأول متأخرين لكانت الأمور قد تعقدت بالنسبة لنا".

وأبدى رودري، اقتناعه بأن سيناريو المباراة سيتغير أمام منافس مثل ألمانيا الذي يراهن أيضا، مثل إسبانيا، على كرة قدم هجومية، وقال "أمام ألمانيا سنجد المزيد من الثغرات لكن من المهم أن نكون هادئين".

وأضاف "جميع الفرق لديها مستوى عال جدا. ألمانيا أيضا ستكون قلقة من مواجهتنا. نحن نذهب للمباراة ونحن عازمون على الفوز. نلعب بعقلية فريق يسعى لتحقيق الفوز، لسنا هنا للعب بشكل جيد. هذه هي عقلية الفريق سنبذل كل ما بوسعنا يوم الجمعة".
 

رودري جورجيا ثمن نهائي كأس أمم أوروبا إسبانيا اسبانيا وجورجيا

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