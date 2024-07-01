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ما هو مصير نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة؟

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف بقاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ما هو مصير نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة؟ 

وقال فيران كورياس صحفي "سبورت" الإسبانية أن مستقبل سيرجو روبيرتو مع برشلونة مجهول حتي الآن.

وأضاف:"اللاعب أوضح لمن حوله أنه لا يستطيع الانتظار إلى الأبد لمعرفة ما إذا كان يمكنه الاستمرار كلاعب في برشلونة أم لا، ويرى نفسه خارج النادي الكتالوني أكثر من داخله".

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وأكمل:"فرق الدوري الإسباني مثل إشبيلية وفالنسيا وجيرونا أبدوا اهتمامًا باللاعب المتردد في الانتظار والقدرة على تحقيق رغبته في الاستمرار كلاعب في برشلونة أو اختيار أحد العروض على الطاولة، هو يريد الانتظار، لكنه يعتقد أن يوم 10 أغسطس سيكون قد فات الأوان لاتخاذ قرار، ستكون هناك اتصالات جديدة بين الطرفين في الأيام المقبلة".

سيرجو روبيرتو برشلونة فالنسيا جيرونا إشبيلية الدوري الاسباني

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