أسعار السمك والجمبري في الأسواق المحلية اليوم

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية وفقًا لأحدث تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

إليك تفاصيل أسعار السمك والجمبري كما يلي:

أسعار السمك



1. الماكريل المجمد: 100 جنيه للكيلو.

2. الموسى: 190 جنيهًا للكيلو.

3. الشعور: 130 جنيهًا للكيلو.

4. البلطي الأسواني: 70 جنيهًا للكيلو.

5. البلطي الفيليه: 152 جنيهًا للكيلو.

6. الكابوريا: 136 جنيهًا للكيلو.

7. السبيط: 316 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري



1. الجمبري الممتاز: 400 جنيه للكيلو.

2. الجمبري الجامبو: 492 جنيهًا للكيلو.

3. الجمبري الوسط: 276 جنيهًا للكيلو.

4. الجمبري الصغير: 110 جنيهات للكيلو.

تُظهر هذه الأسعار استقرارًا على مستوى الأسواق، مما يعكس الوضع الراهن للسوق المحلية للمنتجات البحرية. يُنصح دائمًا بمراجعة الأسعار الفعلية في الأسواق قبل الشراء للحصول على التحديثات الدقيقة والأسعار الحالية.