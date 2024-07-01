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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور

الاقتصاد
الخضار
الخضار

 شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، استقرارًا في سوق العبور بمصر، وفقًا لآخر التحديثات:

 أسعار الفاكهة


- البرتقال الصيفي: يتراوح سعره بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.
- الكنتالوب: يتراوح سعره بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.
- المانجو الهندي: يتراوح سعره بين 17 إلى 37 جنيهًا للكيلوجرام.
- البرقوق هوليو: يتراوح سعره بين 25 إلى 55 جنيهًا للكيلوجرام.
- الشمام: يتراوح سعره بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الخضراوات 


- الطماطم: يتراوح سعرها بين 4.5 إلى 8.5 جنيه للكيلوجرام.
- الكوسة: يتراوح سعرها بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.
- البطاطس: يتراوح سعرها بين 9 إلى 17 جنيهًا للكيلوجرام.
- البصل: يتراوح سعره بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلوجرام.
- الجزر: يتراوح سعره بين 4.5 إلى 5.5 جنيه للكيلوجرام.

تتأثر أسعار الخضراوات والفاكهة بعدة عوامل مثل العرض والطلب، والظروف الجوية، ومستويات التوريد والتخزين، لذا قد تتغير الأسعار يوميًا.

 

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