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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يوم الاثنين 1-7-2024

الاقتصاد
اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، استقرارًا في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث تراوحت الأسعار بين مستوى 51.21 جنيه للشراء و51.57 جنيه للبيع.

تفاصيل الأسعار في بعض البنوك

1. البنك الأهلي المصري:
  - الشراء: 51.23 جنيه
  - البيع: 51.57 جنيه

2. بنك مصر:
  - الشراء: 51.23 جنيه
  - البيع: 51.46 جنيه

3. بنك الإسكندرية:
  - الشراء: 51.21 جنيه
  - البيع: 51.57 جنيه

4. البنك التجاري الدولي (CIB):
  - الشراء: 51.23 جنيه
  - البيع: 51.57 جنيه

استقرار الأسعار

يُظهر استقرار سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، مما يعكس الثبات في الأسواق المالية المحلية وعدم تغيرات كبيرة في قيمة العملات الأجنبية خلال هذا اليوم.

 

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يوم الاثنين 1-7-2024

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