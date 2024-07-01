سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يوم الاثنين 1-7-2024

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، استقرارًا في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث تراوحت الأسعار بين مستوى 51.21 جنيه للشراء و51.57 جنيه للبيع.

تفاصيل الأسعار في بعض البنوك

1. البنك الأهلي المصري:

- الشراء: 51.23 جنيه

- البيع: 51.57 جنيه

2. بنك مصر:

- الشراء: 51.23 جنيه

- البيع: 51.46 جنيه

3. بنك الإسكندرية:

- الشراء: 51.21 جنيه

- البيع: 51.57 جنيه

4. البنك التجاري الدولي (CIB):

- الشراء: 51.23 جنيه

- البيع: 51.57 جنيه

استقرار الأسعار

يُظهر استقرار سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، مما يعكس الثبات في الأسواق المالية المحلية وعدم تغيرات كبيرة في قيمة العملات الأجنبية خلال هذا اليوم.