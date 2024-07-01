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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

الاقتصاد
اللحوم
اللحوم

 شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، تراجعًا في بعض الأنواع في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر التحديثات:

اللحوم الحمراء الطازجة (البتلو)


- البتلو: سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو نحو 378.75 جنيه في الأسواق، بتراجع قدره 60.72 جنيه للمستهلك.
- البتلو بعظم: بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 424.44 جنيه في الأسواق.

اللحم الكندوز


- الكندوز العادي: سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 362.32 جنيه في الأسواق، بتراجع 33.59 جنيه للمستهلك.
- الكندوز الكبير: بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 355.42 جنيه في الأسواق.
- الكندوز الصغير: سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير نحو 397.33 جنيه في الأسواق.

أنواع أخرى من اللحوم


- اللحم الهندي: يسجل سعره نحو 290 جنيهًا للكيلو.
- الريش الضاني: تتراوح أسعاره بين 380 إلى 420 جنيهًا.
- المفروم البلدي: يتراوح سعره من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.
- السجق البلدي: استقرت أسعاره عند نحو 300 جنيه للكيلو.
- السجق المستورد: يبلغ سعره 110 جنيهات للكيلو.
- المفروم الجملي: يبلغ سعره 300 جنيه للكيلو.

 

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