أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، تراجعًا في بعض الأنواع في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر التحديثات:

اللحوم الحمراء الطازجة (البتلو)



- البتلو: سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو نحو 378.75 جنيه في الأسواق، بتراجع قدره 60.72 جنيه للمستهلك.

- البتلو بعظم: بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 424.44 جنيه في الأسواق.

اللحم الكندوز



- الكندوز العادي: سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 362.32 جنيه في الأسواق، بتراجع 33.59 جنيه للمستهلك.

- الكندوز الكبير: بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 355.42 جنيه في الأسواق.

- الكندوز الصغير: سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير نحو 397.33 جنيه في الأسواق.

أنواع أخرى من اللحوم



- اللحم الهندي: يسجل سعره نحو 290 جنيهًا للكيلو.

- الريش الضاني: تتراوح أسعاره بين 380 إلى 420 جنيهًا.

- المفروم البلدي: يتراوح سعره من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

- السجق البلدي: استقرت أسعاره عند نحو 300 جنيه للكيلو.

- السجق المستورد: يبلغ سعره 110 جنيهات للكيلو.

- المفروم الجملي: يبلغ سعره 300 جنيه للكيلو.