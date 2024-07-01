طارق الشناوي يوجه رسالة نارية لشيرين عبدالوهاب: ملكة التناقضات والأسرار

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن شيرين عبدالوهاب بشكل شامل، في لقاء تلفزيوني مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مكشفًا عن العديد من الجوانب المثيرة للاهتمام في حياتها الفنية والشخصية.

شيرين عبدالوهاب



وصف طارق الشناوي وصف شيرين بأنها "ملكة التناقضات"، مشيرًا إلى تقلبات مشاعرها واختلافاتها اللحظية التي تظهر منذ بداية مسيرتها الفنية.

يشير إلى حدث قديم حيث أعلنت اعتزالها ثم عادت في نفس اليوم، كما تناول علاقتها المتوترة مع شقيقها.

عن خطوبتها وعلاقاتها الشخصية



بخصوص خطوبتها، أوضح الشناوي أنه من الصعب التأكيد على حقيقة خطوبتها بسبب تقلبات شيرين المستمرة بين القرارات المتناقضة.

يرى أن كل من اقترب منها يعتبرها "مورد رزق"، مشيرًا إلى أنها تساهم في تعقيد هذه العلاقات بطريقة أو بأخرى.

مشوارها الفني



لا ينكر الشناوي أهمية صوت شيرين في المشهد الغنائي المصري، مشيرًا إلى أنها ما زالت تتنافس على لقب "صوت مصر" وتُعتبر واحدة من أبرز الأصوات في الوطن العربي.

التوقعات



يختتم الشناوي بالتعليق على عودة شيرين للساحة الفنية بقوة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتبع شيرين "شيئًا من العقلانية" في قراراتها المستقبلية.

واثار الشناوي تساؤلًا حول هوية رجل الأعمال الذي يخطط للزواج من شيرين ويرغب في البقاء مجهولًا، ما يضيف للأسرار والغموض الذي يحيط بحياتها الشخصية.