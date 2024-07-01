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ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

نرصد أحدث تحديثات سعر الذهب في مصر وعالميًا، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر استقرارًا بعد فترة من التذبذبات السعرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

1. عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 2704 جنيهات.
  
2. عيار 21: حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره عند 3155 جنيهًا، بعد أن سجل ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات في سعر الجرام.

3. عيار 24: استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3605 جنيهات، مع تسجيله آخر ارتفاع له في التداولات اليومية.

السوق العالمي

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب في بورصة الذهب العالمية استقرارًا عند 2335 دولارًا، مع استمرار المعدن الأصفر في جذب المستثمرين كملاذ آمن.

 

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