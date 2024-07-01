ظهور هلال شهر محرم 1446 هجريا: تفاصيل ومعلومات

حسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن قمر بدر شهر محرم 1446 هجري سيكتمل في يوم 21 يوليو المقبل.



وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، سيصبح قرص القمر بدرًا كامل الاستدارة في هذا التاريخ، حيث يصل نسبة لمعانه إلى 100%.

أوقات الرؤية والملاحظة

1. وقت الظهور: يشرق القمر في يوم 21 يوليو بعد غروب الشمس مباشرة، ويبقى مرئيًا في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.



2. مدة الاكتمال الظاهري: من 19 إلى 22 يوليو، يظهر القمر بمظهر كامل الاكتمال بالعين المجردة، حيث لا تستطيع العين التمييز بين الاكتمال الحقيقي والفترات القريبة منه.

تسميات قمر البدر

يُعرف قمر بدر شهر محرم بعدة تسميات، منها:

- قمر الغزال: كما يعرف عند القبائل الأمريكية.

- قمر الرعد وقمر القش: تسميات شائعة أخرى تستخدم للدلالة على قمر بدر شهر محرم.

استخدام النظارات والتلسكوبات

يُعد وقت اكتمال البدر أفضل فترة لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة، مما يوفر فرصة فريدة لهواة الفلك والمهتمين بدراسة الظواهر الفلكية.