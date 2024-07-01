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ماينز يستعير لاعب بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي بايرن ميونخ، استعادة مهاجمه الشاب أرميندو سيب، من فريق جروثر فورث، وإعارته إلى ماينز لمدة موسمين.

ماينز يستعير لاعب بايرن ميونخ

وقام النادي البافاري بتفعيل بند إعادة التعاقد مع سيب، بعد السماح له بالانتقال إلى فورث في 2022.

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ووقع اللاعب الشاب، عقدا جديدا مع بايرن ميونخ حتى 2027.

وكان سيب هدافا لفريقه في الموسم الماضي برصيد 12 هدفا.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ "لقد تابعنا سيب باهتمام بالغ خلال موسمين مع فورث، لقد تطور مستواه بشكل جيد خاصة في الموسم الماضي، وكان أحد أفضل الهدافين الواعدين في دوري الدرجة الثانية".

وأشار فرويند "أرميندو لاعب سريع وشرس، وأسلوبه يناسب طريقة ماينز، واللعب في دوري الدرجة الأولى الألماني هو الخطوة المنطقية في محطته القادمة".
 

ماينز الباييرن ارميندو سيب جروثر فورث البوندسليجا

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