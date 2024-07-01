قال جود بيلينجهام إنه رد على كلام مقزز تردد عند احتفاله بهدفه الذي أنقذ مشوار إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024 بركلة مقصية في الثواني الأخيرة أمام سلوفاكيا.

بيلينجهام يستلهم من شخصية ريال مدريد في تأهل إنجلترا الدرامي بيورو 2024

عانى لاعب ريال مدريد من أجل ترك بصمة في مباراة دور الـ16 التي أقيمت في جيلسنكيرشن، وكان منتخب إنجلترا على وشك الخروج قبل لحظة الإلهام من بيلينجهام قبل أن يسجل هاري كين هدفا ثانيا في الوقت الإضافي ليحقق الإنجليز الفوز بنتيجة 1/2.

وسيلعب فريق المدرب جاريث ساوثجيت ضد سويسرا يوم السبت المقبل في دوسلدورف، حيث يحلم المنتخب الإنجليزي بالتتويج بلقب كبير بعد غياب دام 58 عاما.

واحتفل بيلينجهام بهدفه في سلوفاكيا رافعا ذراعيه وهو يصرخ "من آخر" مع إشارة بيديه تدل على انزعاجه من كثرة الكلام.

وسئل بيلينجهام عن سبب احتفاله، ليرد "إنه الأدرينالين، ومشاعر مختلطة، فاللعب لمنتخب إنجلترا ممتع ولكنه يضعك تحت ضغط كبير، في ظل كلام مقزز يتردد، ومن الرائع أن تنجح في الرد عليه".

وتابع "من الصعب للغاية أن تعبر عما بداخلك في المؤتمرات الصحفية أو المقابلات الإعلامية لأن لاعب الكرة عليه أن يتحدث بشكل يليق، لأنه يكون محل تقييم دائم".

وأشار "بالنسبة لي التواجد في الملعب وإحراز الأهداف وطريقة الاحتفال بمثابة إطلاق سراحي، ورسالة للرد على الكثيرين، لقد كنت سعيدا للغاية في النهاية".

وواصل "إنه شعور لا مثيل له في مباراة دولية بمرحلة خروج المغلوب، وكان من الممكن أن يكون مروعا لأننا كنا على بعد 30 ثانية من توديع البطولة".

واستطرد النجم الإنجليزي "الاضطرار للاستماع إلى كل هذا الهراء والشعور بأنك خذلت شعبا بأكمله، وبركلة واحدة للكرة يمكن أن تغير كل هذه الانطباعات".

وشدد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أنتم تعرفون تماما ما أعنيه بالكلام المقزز (القمامة)".

وكرر بيلينجهام "ارتداء قميص إنجلترا لحظة يفتخر بها أي لاعب في مسيرته، لكنها تكون صعبة للغاية فالجماهير تنتظر منك الكثير بغض النظر عما حدث في البطولات الكبرى في السنوات الأخيرة".

وأوضح النجم الإنجليزي الواعد "يتحدث الناس كثيرا وأحيانا يتم أخذ الكلام على محمل شخصي، فنحن نعمل بجدية يوميا لإسعاد الجماهير وأحيانا لا تسير الأمور على ما يرام، وهنا يتردد كلام غير مقبول".

ويرى بيلينجهام أن هدفه المتأخر في سلوفاكيا وقلب النتيجة بسيناريو مثير يمكن أن يلهم إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024 وسط تعرض اللاعبين والمدرب جاريث ساوثجيت لانتقادات عنيفة بسبب أدائهم منذ بداية المسابقة التي تقام في ألمانيا.

وقال بيلينجهام "الشيء الأهم هو أننا أظهرنا شخصيتنا، فهو أمر لن يتحقق إلا عندما تعاني من تعادلين متتاليين ثم التأخر بهدف، فهو شعور رائع لأنه يظهر قدرتنا على رد الفعل".

وأشار "إنها عادة اكتسبتها من ريال مدريد، لقد تحسن أدائي كثيرا منذ الانضمام إليه، وأنا سعيد للغاية أنني كررت ذلك في مباراة مع منتخب بلدي".

وأتم جود بيلينجهام تصريحاته "من الصعب إنكار أنها واحدة من أهم لحظات مسيرتي مع كرة القدم حتى الآن، ولكن مشوار البطولة يبقى طويلا، وستبقى مهمة للغاية إذا نجحنا في الفوز بالكأس، لذا سننتظر أسبوعين لنرى أهمية لحظة هدفي في سلوفاكيا".