ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

ارتفعت معظم أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وهو أول أيام تعاملات الأسبوع الجاري، بعد إجازة 30 يونيو أمس الأحد.

نعرض فيما يلي أسعار العملات والتغيرات مقارنة بالأسبوع الماضي.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي - الإثنين 1 يوليو 2024

ارتفعت أسعار معظم العملات الأجنبية في البنك الأهلي مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد. جاءت الأسعار على النحو التالي:

| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |

|---------------------------|-------------|------------|

| الدولار الأمريكي | 48.100 | 48.200 |

| اليورو | 51.611 | 51.940 |

| الجنيه الإسترليني | 60.818 | 61.161 |

| الدولار الكندي | 35.143 | 35.275 |

| الفرنك السويسري | 156.245 | 157.290 |

| الين الياباني (100) | 12.823 | 12.851 |

| الدولار الأسترالي | 13.111 | 13.123 |

| الدينار الكويتي | 126.270 | 127.855 |

| الريال السعودي | 123.698 | 125.195 |

| الدرهم الإماراتي | 12.208 | 13.222 |

| الدينار البحريني | 67.343 | 68.031 |

| الريال العماني | 123.647 | 125.143 |

| الريال القطري | 12.203 | 13.216 |

| الدينار الأردني | 67.315 | 68.003 |

التغيرات في أسعار العملات اليوم الإثنين

جاءت التغيرات في أسعار العملات بالبنك الأهلي المصري اليوم بعد إجازة 30 يونيو، كما يلي:

- الفرنك السويسري: انخفض 3 قروش للشراء وقرشًا واحدًا للبيع.

- الين الياباني: استقر دون تغيير.

- الدولار الأمريكي: ارتفع 12 قرشًا للشراء والبيع.

- اليورو: ارتفع 38 قرشًا للشراء و37 قرشًا للبيع.

- الجنيه الإسترليني: ارتفع 30 قرشًا للشراء و24 قرشًا للبيع.

- الدولار الكندي: ارتفع 15 قرشًا للشراء و12 قرشًا للبيع.

- الدولار الأسترالي: ارتفع 20 قرشًا للشراء و15 قرشًا للبيع.

- الدينار الكويتي: ارتفع 52 قرشًا للشراء و51 قرشًا للبيع.

- الريال السعودي: ارتفع 3 قروش للشراء والبيع.

- الدرهم الإماراتي: ارتفع 3 قروش للشراء والبيع.

- الريال القطري: ارتفع 3 قروش للشراء والبيع.

- الدينار البحريني: ارتفع 32 قرشًا للشراء و31 قرشًا للبيع.

- الريال العماني: ارتفع 17 قرشًا للشراء و16 قرشًا للبيع