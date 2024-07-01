تعاقد كريستال بالاس، مع لاعب الوسط الياباني دايتشي كامادا، ليعود مجددًا للعمل مع المدرب أوليفر جلاسنر.

بعد ضم شادي رياض.. كريستال بالاس يعلن صفقته الثانية

ووقع كامادا عقدًا مدته موسمين سيدخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء تعاقده مع نادي لاتسيو.

ولعب كامادا، 27 عامًا، تحت قيادة جلاسنر في آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 40 هدفًا، وصنع 33 في 179 مباراة مع الفريق الألماني.

وقال كامادا لموقع النادي على شبكة الإنترنت: "أنا متحمس للانضمام لكريستال بالاس والعمل مجددًا مع جلاسنر الذي أعرفه جيدًا".

وأضاف "أتطلع لاختبار نفسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتمنى أن أحقق أنا والفريق أهدافنا معًا "ز

من جانبه قال ستيف باريش رئيس النادي الإنجليزي: "دايتشي موهبة استثنائية حقا، لقد كان أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا خلال المواسم الأخيرة، وسيكون إضافة قوية لنا بفضل خبراته وقدراته الفنية".

وأصبح كامادا ثاني صفقات كريستال بالاس استعداداللموسم الجديد بعد التعاقد مع المدافع المغربي الدولي شادي رياض.