الصحف الأوروبية.. اكسبريس تعلق على مستقبل كيميتش وفوت ميركاتو تكشف خريطة انتقالات مانشستر يونايتد

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 01-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ديلي ميل: صفقة توتنهام

يسعى نادي توتنهام هوتسبير لحسم صفقة لاعب وسط ليدز يونايتد، آرشي جراي، في الصيف الجاري. النادي اللندني أبدى استعداده لدفع 40 مليون جنيه إسترليني لشراء عقد اللاعب، الذي يمتد مع ليدز يونايتد حتى عام 2028.

ذا صن: عرض جديد من ليفربول

يهدف نادي ليفربول للفوز بصفقة أنتوني جوردان، لاعب فريق نيوكاسل، في الصيف الجاري، مستغلًا إمكانية بيع النادي الإنجليزي للاعب بسبب قانون اللعب المالي النظيف. وذكرت الصحيفة أن إدارة ليفربول قدمت عرضًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، على أمل الفوز بصفقة جوردان، الذي يتواجد حاليًا مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2024.

إكسبريس: مستقبل كيميتش

أبدى نادي ليفربول استعداده لدفع 30 مليون جنيه إسترليني للفوز بصفقة قائد فريق بايرن ميونيخ، جوشوا كيميتش. اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لا ينوي تجديد عقده مع بايرن ميونيخ، والذي ينتهي في صيف 2025، مما يجعله هدفًا لكبار أندية أوروبا مثل مانشستر سيتي، آرسنال، ريال مدريد، وبرشلونة.

الصحافة الإسبانية:

ماركا: فابيان أستاذ في كرة القدم

أشادت صحيفة ماركا بفابيان رويز بعد تسجيله هدفًا في فوز منتخب إسبانيا (4-1) على جورجيا في ثمن نهائي يورو 2024. وكتبت: "فابيان يمرر.. فابيان يسجل.. وفابيان أستاذ في كرة القدم". واصل فابيان تقديم مستويات جيدة هجوميًا في البطولة، بعد أن سجل هدفين وصنع هدفًا آخر.

آس: تألق ويليامز

تعتقد صحيفة آس أن نيكو ويليامز هو أفضل لاعب في كأس أمم أوروبا حتى الآن. أشارت الصحيفة إلى أن هدف ويليامز الرائع في مرمى جورجيا هو تتويج لمستوياته الاستثنائية مع إسبانيا في يورو 2024. تأهلت إسبانيا لمواجهة ألمانيا في ربع النهائي.

موندو ديبورتيفو: خطأ لو نورماند

علقت صحيفة موندو ديبورتيفو على خطأ اللاعب روبن لو نورماند الذي تسبب في استقبال منتخب إسبانيا الهدف الأول في يورو 2024، بعد الحفاظ على الشباك نظيفة في دور المجموعات. وكتبت: "كان هناك سوء حظ في هدف لو نورماند العكسي.. لكنه ارتكب أيضًا خطأ في التوقع والتمركز، حيث تقدم بجسده لترتطم الكرة فيه وتسكن الشباك". وأوضحت أن لو نورماند عانى من إيقاف كفاراتسخيليا طوال المباراة، لكنه نجح في النهاية.

الصحافة الفرنسية:

ليكيب: كوناتي يعود لمران فرنسا

شارك إبراهيما كوناتي، لاعب منتخب فرنسا، في مران الفريق الجماعي قبل مواجهة بلجيكا، مساء الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024. خاض كوناتي المران الجماعي رفقة الفريق، وشارك في عمليات الإحماء تحت أنظار وسائل الإعلام.

فووت ميركاتو: مانشستر يونايتد يريد أوسيمين

جذب فيكتور أوسيمين أنظار مانشستر يونايتد، الذي يرغب في إتمام صفقة تبادلية مع نادي نابولي الإيطالي. تدرك إدارة نابولي صعوبة استمرار أوسيمين، حيث يرغب أنطونيو كونتي في التعاقد مع روميلو لوكاكو ليكون بديلًا للمهاجم النيجيري.

الصحافة الإيطالية:

كالتشيو ميركاتو: إنزاجي الأعلى أجرًا

كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو عن اقتراب نادي إنتر من تجديد عقد المدير الفني سيموني إنزاجي. أوضحت الصحيفة أن هناك مرونة من جانب مسؤولي نادي إنتر حول طلبات إنزاجي لتجديد عقده قبل انطلاق معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد. من المتوقع أن يصبح إنزاجي المدرب الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، متخطيًا أنطونيو كونتي مدرب نادي نابولي.

زيركزي يصل ميلان

أتم نادي ميلان اتفاقه مع جوشوا زيركزي، مهاجم نادي بولونيا الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أمام ميلان الآن فرصة لتفعيل بند شراء اللاعب من بولونيا والذي يبلغ 40 مليون يورو. ومع الاتفاق مع اللاعب الهولندي على راتبه، فإنه قريب من الانضمام لقلعة الروسونيري في الموسم الجديد، على الرغم من اهتمام عدة أندية أخرى، منها مانشستر يونايتد.

الصحافة الألمانية:

صفقة شتوتجارت

ينافس نادي شتوتجارت للحصول على خدمات هدافه الثاني دينيز أونداف من نادي برايتون بشكل نهائي. يستعد شتوتجارت لتقديم عرض يصل إلى مليون دولار، أو ما يقرب من 50 مليون يورو.

د ب أ: شيفر مديرًا رياضيًا للايبزج

غادر مارسيل شيفر نادي فولفسبورج ليتولى منصب المدير الرياضي بنادي لايبزج، وفقًا لما أعلنه الناديان الألمانيان. وقع شيفر على عقد يمتد حتى 2028 ليحل مكان ماكس إيبرل، الذي يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم بنادي بايرن ميونخ. دفع لايبزيج مليوني يورو لنادي فولفسبورج للتعاقد مع شيفر، الذي كان يرتبط بعقد مع ناديه السابق ينتهي في 2026.