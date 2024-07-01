" target="_blank"> ads

مركز شباب الاستاد ينظم مسابقة فنية احتفالاََ بذكرى 30 يونيو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

نظم مركز شباب الاستاد، مساء امس السبت  مسابقة فنية في  الرسم للطلائع بمكتبة المركز، في اطار الاحتفال بذكرى 30  يونيو.

حيث تم توافد العديد من الطلائع للاشتراك في المسابقة وقاموا برسم العديد من التابلوهات التي تعبر عن الاحداث التي شهدتها مصر في ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وخالد النحله، وكيل المديرية، وتحت اشراف مسئولي المركز                              
عبدالرحمن بصلة رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد النعيم  مدير المركز،  دعاء خيرالله مشرف المكتبة
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| الجمارك تدرس فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة

عاجل| إعلام إسرائيلي: مقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال بمعارك جنوب غزة

4 جنيهات ارتفاع للعبوة الواحدة.. زيادة جديدة في أسعار جبنة لافاش كيري وتراجع سعر البيض

عاجل:- وزارة البترول تتسلم شحنتين من المازوت لتجاوز أزمة تخفيف الأحمال

مصرع شخصين إثر سقوط موتوسيكل من أعلى كوبري بالعياط

محافظ أسيوط يتابع جهود البحث عن مفقودين أسفل المنزل المنهار بحى شرق

اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر

إيبسويتش يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لاعب وست هام يونايتد