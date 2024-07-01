كايسيدو: الأرجنتين تعرف مدى قوتنا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

توقع مويسيس كايسيدو، لاعب وسط منتخب الإكوادور، "مباراة صعبة للغاية" أمام الأرجنتين، يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة.

كايسيدو: الأرجنتين تعرف مدى قوتنا

وعقب تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي بعد التعادل سلبيا أمام المكسيك في ختام منافسات المجموعة الثانية، قال كايسيدو "نحن نعرف بعضنا البعض".

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وأضاف: "لقد تواجهنا منذ فترة ونعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكن لدينا مجموعة قوية جدا، وهم أيضا يعرفون ذلك".

وأبرز لاعب تشيلسي أن المباراة أمام المكسيك كانت متكافئة للغاية وتسببت في إرهاق بدني كبير، لكنه أعرب عن ثقته في التعافي قبل مواجهة حامل اللقب وبطل العالم.
 

مويسيس كايسيدو كايسيدو منتخب الإكوادور كوبا أمريكا 2024 ربع نهائي كوبا أمريكا

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