مدرب المكسيك ينتظر تحديد مصيره بعد توديع الكوبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكَّد مدرب منتخب المكسيك خايمي لوزانو، أنَّ فريقه "افتقر للحسم" أمام الإكوادور، وأن استمراريته في قيادة "التريكولور" لا تتوقف عليه، بعدما ودع بطولة كوبا أمريكا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

مدرب المكسيك ينتظر تحديد مصيره بعد توديع الكوبا

وفي مؤتمر صحفي عقب المبارة التي انتهت بالتعادل السلبي بين المكسيك والإكوادور، فجر الإثنين، لم يرغب لوزانو في تقييم التحكيم الجواتيمالي ماريو إسكوبار.

وقال "لا أحب التحدث عن التحكيم. هذا هو الحال. هناك المزيد من التسديدات، وهناك (الفار). كرة القدم لديها المزيد ومن الأدوات لاتخاذ قرارات جيدة. لقد قاتلنا بقدر ما نستطيع. لو كانت هناك ضربة أو لمسة يد، فإنه لم يكن كافيًا بالنسبة للحكم أو الفار".

txt

الصحف الأوروبية.. اكسبريس تعلق على مستقبل كيميتش وفوت ميركاتو تكشف خريطة انتقالات مانشستر يونايتد

txt

دي بروين: لن أرحل عن مانشستر سيتي هذا الصيف

وكاد اللقاء أن ينتهي بشكل دراماتيكي لصالح المكسيك، حينما سقط المكسيكي جييرمو مارتينيز داخل المنطقة بعد تعرضه للدفع من قبل فيلكس توريس، ليقرر الحكم ماريو اسكوبار منح ركلة جزاء للمكسيك في الدقيقة (97).

وأدى القرار إلى انتعاشة جمهور المكسيك في الملعب، قبل أن تنفي تقنية الفار وجود ركلة جزاء، وتلغي قرار الحكم، ليسترد الإكوادوريون أنفاسهم.

كما اعتبر لوزانو أن فريقه كان دائما متقدمًا أمام الإكوادور خلال اللقاء، قائلًا: "لم يتحقق الهدف، وهو التأهل للدور ربع النهائي، لكن الفريق فاز في جوانب معينة. لقد كانوا متقدمين دائمًا، لكننا افتقرنا للحسم والفاعلية".

وعندما سئل عما إذا كان يؤمن بقدرته على قيادة المكسيك في كأس العالم 2026، أجاب بنعم، مضيفًا: "دائمًا. من الواضح أنه إذا لم يتم تحقيق الهدف فمن الطبيعي أن أشك في استمراريتي، لكن إذا آمن اللاعبون حتى النهاية فهذا لسبب ما. هذا القرار ليس من اختصاصي، سأقدم تقريرًا وسيقررون هم".

وتأهلت الإكوادور إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعدما خسرت أمام فنزويلا (المتصدرة) 1-2 قبل أن تفوز على جامايكا (3-1)، في حين سقطت المكسيك أمام فنزويلا بهدف نظيف، وفازت بنفس النتيجة على جامايكا خلال دور المجموعات.
 

مدرب منتخب المكسيك خايمي لوزانو الاكوادور التريكولور كوبا أمريكا

مواد متعلقة

كايسيدو: الأرجنتين تعرف مدى قوتنا

مركز شباب الاستاد ينظم مسابقة فنية احتفالاََ بذكرى 30 يونيو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| الجمارك تدرس فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة

عاجل| إعلام إسرائيلي: مقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال بمعارك جنوب غزة

4 جنيهات ارتفاع للعبوة الواحدة.. زيادة جديدة في أسعار جبنة لافاش كيري وتراجع سعر البيض

عاجل:- وزارة البترول تتسلم شحنتين من المازوت لتجاوز أزمة تخفيف الأحمال

محافظ أسيوط يتابع جهود البحث عن مفقودين أسفل المنزل المنهار بحى شرق

بسبب شركة الشحن.. بسمة وهبة تتصدر التريند

مصرع شخصين إثر سقوط موتوسيكل من أعلى كوبري بالعياط

الاتحاد يغري لاعب أتلتيكو مدريد براتب ضخم