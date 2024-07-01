يخوض منتخب هولندا، مواجهة حذرة أمام رومانيا، على الملعب الأولمبي في برلين، غدا الثلاثاء، في ثمن نهائي اليورو.

طواحين هولندا تخشى مفاجآت رومانيا

ولم يقنع المنتخب الهولندي ومدربه رونالد كومان، الجميع، بعد أداء فني متذبذب ونتائج متواضعة في الدور الأول، حيث تأهل الطواحين من المجموعة الرابعة ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبدأت هولندا، مشوارها بانتصار صعب أمام بولندا بنتيجة 2-1، ثم تعادل سلبي أمام فرنسا، قبل أن تخسر في الجولة الثالثة أمام النمسا بنتيجة 2-3.

وأظهر مشوار الدور الأول، أن منتخب هولندا يعاني من ضعف واضح في خط الدفاع، حيث تعرض قائده فيرجيل فان دايك لانتقادات عديدة، ولم يسلم منها نجوم آخرون مثل ممفيس ديباي وناثان آكي، بينما تحمل الحارس بيرت فاربروخن عبئا ثقيلا.

وأكد رونالد كومان عقب الهزيمة أمام النمسا "أتحمل المسئولية كاملة، وسنحاول تقديم أداء أفضل في الأدوار الإقصائية، لأنه لا مجال للتهاون فالخسارة ستعني العودة إلى بلادنا".

في المقابل، لمع خلال مشوار منتخب هولندا في الدور الأول، صانع الألعاب تشافي سيمونز وكودي جاكبو، الذي سجل هدفين في مرمى بولندا والنمسا.

أما إدوارد يوردانسكو مدرب منتخب رومانيا، فجر مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الخامسة بسيناريو مثير، بعدما جمع 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على جميع منافسيه بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا الذين جمعوا نفس الرصيد.

وبدأ الرومان، مشوارهم في يورو 2024 بانتصار عريض بثلاثية دون رد أمام أوكرانيا ثم خسروا بهدفين نظيفين أمام بلجيكا، قبل أن يمنح التعادل 1-1 أمام سلوفاكيا، صدارة المجموعة.

وبرز في صفوف رومانيا، أكثر من لاعب مثل رادو دارجوسين وأندري راتيو الذي يتميز بانطلاقاته السريعة وعرضياته المتقنة، وكذلك لاعب الوسط راشفان مارين الذي يتسم بالتسديدات القوية، والثنائي الهجومي يانيس هاجي ونيكولاي ستانسيو.

ويحلم منتخب رومانيا بالتأهل لدور الثمانية، لثاني مرة في تاريخه، بعدما وصل لنفس المرحلة في بطولة يورو 2000.

لكن الفريق الروماني يصطدم بتفوق كاسح لهولندا التي فازت في آخر 4 مباريات بالمواجهات المباشرة بين الفريقين.

كما سبق أن فاز الطواحين على رومانيا في مباراة سابقة بيورو 2008 بهدفين سجلهما كلاس يان هونتيلار وروبن فان بيرسي في ختام منافسات المجموعة الثالثة في البطولة.

بينما حقق منتخب رومانيا، فوزه الأخير على هولندا، بهدف دون رد في تشرين أول/أكتوبر 2007 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2008.

وسيلعب الفائز من مواجهة هولندا ضد رومانيا، مع الفائز من مباراة النمسا ضد تركيا في دور الثمانية.

