كلاكيت تاني مرة.. "مبابي" يقود هجوم فرنسا بالقناع في "يورو 2024" أمام بلجيكا 

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل منتخب الديوك الرسمي لمواجهة بلجيكا في ثمن نهائي النسخة 17 من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا حتى 14 الجاري، على ملعب إسبيرت آرينا في مدينة دوسلدورف.

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ويتواجد الثلاثي أنطوان جريزمان وماركوس تورام وكيليان مبابي على رأس تشيل وصيف النسخة الأخيرة لكأس العالم قطر 2022، لمواجهة بلجيكا في دور الـ16 من "يورو2024" وذلك بعدما لم يقدم أبطال يورو 1984 و2000 ووصيف بطل يورو 2016 المستوى المأمول في دور المجموعات، حيث تأهل بعد تحقيق فوز وحيد وتعادلين.

تواجه المنتخبان تاريخيًا مرة واحدة فقط من قبل وذلك ضمن منافسات كأس أمم اوروبا بدور المجموعات نسخة 1984، بفرنسا، واكتسح الديوك منافسهم بخماسية نظيفة، سجل منها ميشيل بلاتيني ثلاثة أهداف “هاتريك”.

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة بلجيكا في يورو 2024:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جويل كوندي – دايوت أوباميكانو – ويليام ساليبا – تيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي – أوريلين تشواميني – أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ماركسوس تورام – كيليان مبابي