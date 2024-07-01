كلاكيت تاني مرة.. "مبابي" يقود هجوم فرنسا بالقناع في "يورو 2024" أمام بلجيكا

الفجر الرياضي
مبابي
مبابي

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل منتخب الديوك الرسمي لمواجهة بلجيكا في ثمن نهائي النسخة 17 من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا حتى 14 الجاري، على ملعب إسبيرت آرينا في مدينة دوسلدورف.

كلاكيت تاني مرة.. "مبابي" يقود هجوم فرنسا بالقناع في "يورو 2024" أمام بلجيكا 

ويتواجد الثلاثي أنطوان جريزمان وماركوس تورام وكيليان مبابي على رأس تشيل وصيف النسخة الأخيرة لكأس العالم قطر 2022، لمواجهة بلجيكا في دور الـ16 من "يورو2024" وذلك بعدما لم يقدم أبطال يورو 1984 و2000 ووصيف بطل يورو 2016 المستوى المأمول في دور المجموعات، حيث تأهل بعد تحقيق فوز وحيد وتعادلين.

تواجه المنتخبان تاريخيًا مرة واحدة فقط من قبل وذلك ضمن منافسات كأس أمم اوروبا بدور المجموعات نسخة 1984، بفرنسا، واكتسح الديوك منافسهم بخماسية نظيفة، سجل منها ميشيل بلاتيني ثلاثة أهداف “هاتريك”.

نجم الزمالك السابق: أبارك لـ محمد صبحي على التجديد.. وهو مكسب كبير

الزمالك يوقع عقوبة على لاعبه والسبب مثير

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة بلجيكا في يورو 2024:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جويل كوندي – دايوت أوباميكانو – ويليام ساليبا – تيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي – أوريلين تشواميني – أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ماركسوس تورام – كيليان مبابي

مبابي فرنسا بلجيكا يورو 2024 اليورو

مواد متعلقة

الذهب الذي لا يصدأ.. قائد الزمالك محمد عبدالشافي يحتفل بعيد ميلاده الـ 39

ليس بن شرقي.. الزمالك على أعتاب حسم صفقة مغربية جديدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- خلال أيام قليلة.. إعلان التشكيل الوزاري الجديد.. أسماء مفاجئة وبرنامج طموح ينتظر ثقة البرلمان

عاجل| الجمارك تدرس فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب البرتغال × سلوفينيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | اليورو 2024

عاجل.. متحدث البترول يزف بشرى سارة بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

شاهد بالبث المباشر منتخب البرتغال اليوم.. مشاهدة منتخب البرتغال × سلوفينيا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024

شاهد مباراة منتخب البرتغال وسلوفينيا بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب البرتغال 🇵🇹 و🇸🇮 سلوفينيا | اليورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفينيا مباشر دون تقطيع | اليورو 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب البرتغال وسلوفينيا اليوم في اليورو 2024