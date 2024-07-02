6 مصابين و14 وفاة إثر انهيار منزل بحارة درويش بشارع رياض بحى شرق أسيوط



ارتفع إعداد المصابين ل 6 مصابين و14 وفيات بعد رفع اخر جثة كانت تحت الانقاض منذ قليل إثر انهيار منزل بحارة درويش بشارع رياض بحى شرق أسيوط

وكان تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صباح امس الاثنين موقع المنزل المنهار بحى شرق وتابع جهود البحث عن مفقودين اسفل انقاض المنزل مشيرا إلى أن جهود الانقاذ معلنًا متابعته المستمرة لجهود الانقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الانقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة



ورافقه خلالها المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق الإسعاف ويحيى زكريا مدير عام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق ومسئولى الحماية المدنية والاسعاف ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض وجارى انقاذهم



وعلى الفور وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور اسيوط كردون امنى حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط



وأكد محافظ أسيوط على ان جهود البحث عن مفقودين اسفل الانقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة انقاض المنزل لافتا إلى إنه فور الابلاغ بالحادث تم الدفع بعدد 10سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات انقاذ برى بالاضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الانقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى شرق لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من اسفل الانقاض وكما تم الدفع بفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفيين،وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة

وأشار المحافظ إلى ان الاحصاءات الاولية للحادث تمثلت فى نجاح قوات الحماية المدنية فى إنقاذ 6 اشخاص مصابين باصابات متفرقة من أسفل الانقاض وكما تم استخراج 14 جثث من سكان المنزل وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والايمان وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان



وقرر محافظ اسيوط تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وتضم فى عضويتها ممثلى مديرية الإسكان والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء